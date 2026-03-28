O după-amiază de poveste pentru întreaga familie, la Biblioteca Județeană Sălaj

În zilele noastre, copilăria pare că zboară, iar timpul trece mai repede decât ne-am putea da seama. Părinții sunt în goana de a găsi resurse autentice care să îi ajute să crească copii echilibrați și încrezători în propriile forțe.

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” invită sălăjenii să ia parte la un nou eveniment, ce va avea loc în data de 2 aprilie. Cu această ocazie va avea loc lansarea volumului „Țopoțu trece râul”, scris de Ioana-Roxana Tlasadze și ilustrat cu măiestrie de Bianca Anton.

Invitații care vor trece pragul evenimentului sunt chiar autoarea Ioana-Roxana Tlasadze și ilustratoarea Bianca Anton, iar evenimentul va fi moderat de Adrian Lungu.

„Misiunea noastră depășește de ani buni rafturile cu cărți…suntem, înainte de toate, un spațiu al comunității și un partener în educația timpurie. Iar lansarea volumului «Țopoțu trece râul» reprezintă exact tipul de eveniment pe care ni-l dorim: o punte între literatura contemporană și nevoile reale ale părinților de astăzi. Și cum sunt de părere că cei mici ar trebuie să descopere biblioteca cât mai devreme, îi invit pe toți părinții să ni se alăture joi, 2 aprilie, la Secția Tineri&Adulți. Este cea mai bună ocazie de a vedea cum o poveste locală, creată de Ioana-Roxana Tlasadze și ilustrată de Bianca Anton, poate deveni un instrument de creștere pentru orice familie”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Evenimentul este dedicat în special părinților și copiilor cu vârsta de până la 10 ani, care vor descoperi o poveste caldă, ilustrată cu delicatețe, dar și idei despre cum lectura poate deveni o parte firească din viața de familie. De altfel, cei interesați pot achiziționa cartea, oferindu-le astfel celor mici o amintire valoroasă și o lecție de curaj „la pachet”.

Lansarea volumului va avea loc joi, 2 aprilie, începând cu ora 17, la Secția Tineri & Adulți a bibliotecii sălăjene.