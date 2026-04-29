Motociclist rănit în Zalău

Miercuri, la ora 11:25, polițiștii au fost anunțați despre un accident ce a avut loc în Zalău, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă. S-a stabilit că o motocicletă, condusă de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Zalău, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de un autoturism care circula în fața sa, condus de un bărbat de 47 de ani, din comuna Hereclean. În urma impactului, conducătorul motocicletei a suferit răni, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii Biroului Rutier continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

M. S.