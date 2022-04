Moment aniversar la Consiliul Județean Sălaj

Împlinirea a 30 de ani de la reînființarea Consiliului Județean Sălaj a fost marcată astăzi printr-o serie de evenimente la care au participat lideri politici importanți, europarlamentari, miniștri, primari, foști lideri locali și județeni, europarlamentari și parlamentari. Au mai fost prezenți Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, dar și Preasfinţia sa, Virgil Bercea, epicop al Episcopiei Greco-Catolice Oradea.

Ziua de sâmbătă a început cu ședința solemnă a Consiliului Județean Sălaj, ședință care a început cu intonarea imnului de stat al României și a continuat cu momente speciale, toate vizând activitatea și istoria instituției sălăjene. Programul a continuat apoi la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău cu Gala Aniversară, cel mai important moment al zilei la care au luat parte președintele Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu-Sălăjanu, ministrul Afacerilor Interne – Lucian Bode, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Cseke Attila, ministrul Apărării Naționale – Vasile Dîncu, și coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență – secretarul de stat Raed Arafat. Au mai participat europarlamentarii Corina Crețu, Dacian Cioloș și Daniel Buda, secretarii de stat Bogdan Ilea (Ministerul Justiției), Marius Stanciu (Ministerul Muncii) și Bogya Annamária (Cabinet vicepremier Kelemen Hunor), procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție – Crin Bologa, dar și inspectorul general al Jandarmeriei Române – generalul Alin Mastan. Printre cei prezenți s-au numărat și primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, oameni politici locali, primari, viceprimari, directori de instituții publice, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri. Premierul României, Nicolae Ciucă, nu a put fi prezent de această dată, mesajul său fiind prezentat în cadrul galei. Gala a început cu intonarea imnului de stat, a continuat cu un film despre istoria Consiliului Județean Sălaj, dar și cu mesajele invitaților.

„Sălajul stă pe umerii unor giganți din trecut”

Cel care a deschis luările de cuvânt a fost președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. Acesta a vorbit despre însemnătatea Sălajului, un județ mic, dar care a dat nume sonore în diverse domenii de activitate, oameni politici importanți, dascăli și alți nenumărați oameni valoroși, recunoscuți la nivel național și internațional. Liderul CJS a vorbit și despre istoria județului nostru. „Sălajul stă pe umerii unor giganți din trecut. Miklós Wesselényi, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, care, prin energia creativității lor, au făcut să mustească ideile și speranțele perspectivelor în Ardeal și nu numai. Ținutul Sălajului, botezat Silvania după înălțimea pădurilor, s-a dovedit a fi o frântură scânteietoare de leagăn a națiunii române”, este o parte din mesajul prezentat de către președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

Tiberiu Marc: Consiliul Județean Sălaj împlinește vârsta unei generații

Fostul președinte al Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, a fost felicitat în cadrul galei pentru eforturile depuse în aplicarea proiectelor de dezvoltare ale județului. „Consiliul Județean Sălaj împlinește vârsta unei generații. Sunt 30 de ani în care s-au întâmplat o mulțime de lucruri. Perioada de început, cea în care România a aderat la Uniunea Europeană, a fost una de consolidare instituțională. Resursele financiare au fost atunci mai puține, iar așteptările au fost foarte mari. A venit apoi perioada de după 2008, a fost momentul în care accesul administrațiilor la fonduri a fost unul posibil și multe proiecte de dezvoltare au fost calificate pentru finanțare. A fost un alt context, unul în care trebuia să faci administrație, iar altul în care trebuia să înveți să faci proiecte, să le depui, să obții finanțare, să implementezi proiecte. Altele erau rigorile atunci. Din păcate a venit și criza după 2008. Beneficiile fondurilor europene s-au suprapus atunci peste partea de criză., iar unele lucruri n-au mers atunci cu viteza cu care ne-am dorit. Am făcut proiecte în absolut toate domeniile aflate în atribuțiile Consiliului Județean Sălaj și mă bucur că domnul președinte continuă să le susțină și sunt sigur că le va finaliza”, a declarat Tiberiu Marc în cadrul galei.

Dinu Iancu-Sălăjanu, distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan”

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a vorbit despre însemnătatea păcii, despre toleranță, dar și despre valori, valori regăsite în oameni. „Astăzi, oamenii cu mintea prea înfierbântată sunt împotriva spiritualității, dar cred eu că va veni vremea când îi vom da lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și îi vom da Cezarului ceea ce este a Cezarului”, este o parte din mesajul Înaltpreasfințitului Andrei care i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean Sălaj pentru implicarea în activitatea sa, dar și pentru faptul că nu a uitat de spiritualitate. La rândul său, episcopul Episcopiei Greco-Catolice Oradea, episcopul Virgil Bercea, le-a vorbit celor prezenți despre însemnătatea înaintașilor acestui județ, mulți dintre ei dăruindu-și viața pentru popor, pentru dreptate.

Dacian Cioloș: Dumnezeu a binecuvântat acest ținut cu multe daruri

Prezent la gală, europarlamentarul Dacian Cioloș le-a vorbit celor prezenți despre valorile Sălajului, despre necesitatea dezvoltării și proiectării unui drum administrativ drept și corect. „Dumnezeu a binecuvântat acest ținut cu multe daruri, iar eu zic că l-a binecuvântat și cu oameni harnici, credincioși, cu oameni care au știut să pună în valoare ceea ce au primit de la Dumnezeu și de la străbunii noștri. Acesta, cred eu, este câștigul cel mai mare. Dincolo de valurile istoriei care vin și pleacă, important este să ne ținem rădăcinile aici”, a spus Dacian Cioloș.

Vasile Dîncu: înființarea consiliilor județene a fost un act fundamental de democrație

Printre cei prezenți sâmbătă la Gala Aniversară a Consiliului Județean Sălaj s-a numărat și ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu. „După părerea mea, înființarea consiliilor județene a fost un act fundamental de democrație. A fost pentru prima oară când statul român a dat ceva oamenilor în schimbul contribuției lor la consolidarea statului, un pic de putere. Spun un pic de putere pentru că, din nefericire, în România nu există deocamdată puterea locală în mod plenar în România. Județul Sălaj a crescut foarte mult, s-a dezvoltat foarte mult. De 30 de ani lucrez în echipe cu prieteni din județul Sălaj. Am lucrat cu Vasile Pușcaș, cu Dacian Cioloș, cu Lucian Bode suntem colegi de bancă în Guvernul României, totul de a face lucrurile cât mai bine și în sprijinul și pentru binele românilor”, este o parte din mesajul prezentat de Vasile Dîncu în fața sălăjenilor prezenți la Gala Aniversară a CJS.

Ministrul Cseke Attila: am jucat fotbal la Șimleu Silvaniei

„Aici, după județul natal, sunt meleagurile în care mi-am petrecut cel mai mult timp. Am făcut armata aici, am jucat fotbal la Șimleu Silvaniei, am niște amintiri extraordinare din județul Sălaj. Sper și cred că am mulți prieteni în acest județ pe care îl respect și prețuiesc foarte mult. Consiliul Județean Sălaj este cel care a reușit în ultimii 30 de ani să dezvolte comunitățile locale, a reușit să dezvolte județul și această parte a României. Consiliul Județean Sălaj este un motor în dezvoltarea comunităților locale”, a spus Cseke Attila.

Lucian Bode: sunt onorat să fiu prezent la acest eveniment

Ultimul care a luat cuvântul în cadrul galei a fost ministrul Afacerilor Interne, sălăjeanul Lucian Bode. „Sunt onorat să fiu prezent la acest eveniment aniversar care marchează împlinirea a 30 de ani de la reînființarea Consiliului Județean Sălaj. Eu spun că este un eveniment emblematic pentru comunitatea sălăjeană. Cea mai reprezentativă instituție publică de la nivel județean – Consiliul Județean Sălaj – a fost în toți acești ani un actor instituțional fundamental care a însuflețit comunitatea și care a promovat puternic proiectele care au pus în valoare județul Sălaj. Sunt parte a acestei comunități și mă mândresc cu asta pentru că iubesc acest județ în care m-am născut și în care am crescut. Aparțin acestor locuri și îmi doresc ca acest județ să se dezvolte într-un ritm accelerat, să ofere acele oportunități mult așteptate de către toți locuitorii. Sălajul se individualizează puternic prin frumusețea și istoria acestor locuri. Atunci când vorbim despre Sălaj inevitabil ne raportăm la Porolissum, la Dacia, la vestigiile trecutului care îmbogățesc patrimoniul cultural și istoric al județului nostru. Valorificați la maxim acest potențial extraordinar”, este doar o parte din mesajul ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, în cadrul galei de sâmbătă.

Subunitate de jandarmi la Șimleu Silvaniei și elicopter SMURD operabil și noaptea

În declarațiile de presă urmate la finalul galei, Lucian Bode a explicat că „sprijinim realizarea celor două obiective absolut necesare județului nostru, respectiv realizarea balizajului de la punctul de operare aeromedical din Jibou, unul dintre cele mai active puncte din țara noastră. Avem promisiunea Departamentului pentru Situații de Urgență și a sălăjeanului nostru, domnul general Adrian Chichișan, care se ocupă de logistica necesară, că obiectivul va putea fi realizat în această vară și vom putea desfășura activități și pe timp de noapte cu elicopterul de la Jibou. De asemenea, intră în linie dreaptă proiectul heliportului de la Consiliul Județean Sălaj, de la Spitalul Județean de Urgență Zalău, iar Zalăul să devină un nou punct important pe harta salvării oamenilor aflați în nevoi. A treia chestiune pe care doresc să o spun este că avem în Sălaj câteva puncte negre, din păcate. Mă refer aici la infracționalitate. Vă ofer aici o informație în premieră. La Șimleu Silvaniei va funcționa o subunitate de jandarmi pentru că știm foarte bine cu ce probleme se confruntă comunitatea din Șimleu Silvaniei, în zona localității Pustă Vale. Cred că această subunitate a Jandarmeriei Române care va funcționa la Șimleu Silvaniei va aduce ordinea și liniștea comunității”, a încheiat Lucian Bode.

Adrian Lungu