Model pentru comunitate! Doi octogenari din Meseșenii de Jos s-au vaccinat anti-Covid

De Ziua Mondială a Sănătăţii, Vasile Pop, din Meseșenii de Jos, la cei 85 de ani ai săi, şi-a îmbrăcat azi “cămeşa” albă cu motive tradiţionale sălăjene, care îi e dragă pentru că a purtat-o şi atunci când a fost mire, şi-a pus la brâu chimirul negru de piele şi a venit la Zalău, să se vaccineze anti-Covid.

Şi nu a venit singur, ci împreună cu consăteana sa, Floare Păuşan, de 82 de ani, care şi ea s-a gătit de sărbătoare, cu o frumoasă cămașă albă, cu cusături negre. “Nu am vrut să vin mai repede să mă vaccinez, că am spus să-i las întâi pe cei tineri, dar acum cred că ne-a venit şi nouă rândul să ne vaccinăm, să fim protejaţi de virus. Nu mi-e frică de vaccin, pentru că merg în fiecare am să-mi fac, la doctorul de familie, vaccinul antigripal”, spune tanti Floare, înainte să-şi suflice mâneca stângă de la cămaşă, pentru a face loc acului minuscul cu serul de la Pfizer. Doi vârstnici care au privit vaccinarea ca pe o sărbătoare şi o cale de trece peste pandemie şi nu ca pe o obligaţie sau o corvoadă.

“A fost un eveniment deosebit. Am avut două persoane cu o vârstă înaintată, de 82, respectiv 85 de ani, pacienţi din comuna Meseşenii de Jos, cu o patologie cronică, care chiar dacă sunt în etate au dorit să vină să se vaccineze, pentru a sublinia încă o dată importanţa vaccinării şi siguranţa vaccinului. Sunt nişte pacienţi model, care şi pentru vaccinul anual antigripal vin la vaccinare, la cabinetul medicului de familie. Nu au avut până acum probleme sau efecte secundare, iar faptul că ajuns la această vârstă se datorează şi respectării indicaţiilor medicului de familie”, afirmă Csakvari Alexandru, medic primar medicină de familie, coordonatorul Centrului de vaccinare nr. 2 – Cercul Militar Zalău. Până în prezent, din 17 ianuarie au fost vaccinate la acest centru 6.833 de persoane, dintre care 3.635 cu prima doză şi 3.198 au făcut două doze, adică inclusiv rapelul, pentru vaccinul Pfizer, iar pentru linia Astra Zeneca, ce a fost deschisă în 15 februarie, până în 7 aprilie,au fost vaccinate 4.7730 de persoane cu doza I, rapelul urmând a se face la 56 de zile.

“Până la ora actuală am avut câteva reacţii secundare la vaccin, dar toate au fost controlabile. Personalul este foarte bine pregătit şi avem dotări şi echipamente adecvate. Sperăm ca odată cu vaccinarea unui număr cât mai mare de cetăţeni să avem şi o mobilitate mai bună, atât în interiorul ţării cât şi în afară, pentru persoane care doresc să călătorească în străinătate. Ar fi foarte bine dacă toată lumea şi-au lua informaţiile despre vaccinare de la persoane specializate în domeniul medical şi nu informaţii din surse neautorizate. La ora actuală se ştie că vaccinurile sunt foarte sigure şi s-a vaccinat un număr foarte mare de persoane la nivel european şi mondial”, a precizat doctorul Csakvari Alexandru. În Sălaj sunt deschise în prezent zece fluxuri de vaccinare, dintre care patru în Zalău şi câte unul în Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou, Ileanda, Hida şi Crasna. În perioada imediat următoare, vor mai fi deschise patru fluxuri de vaccinare, la Zalău – două, Şimleu Silvaniei şi Șărmăşag şi se va mări numărul de doze administrat zilnic în fiecare centru de vaccinare.