Minivacanță cu probleme pe șosele în Sălaj

Minivacanța de 1 Mai a fost un bun prilej pentru sălăjeni de a se relaxa, iar în egală măsură pentru oamenii legii de a descoperi nereguli pe șosele. Timp de trei zile, în perioada 1-3 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au fost prezenți în trafic pentru creșterea siguranței rutiere pe principalele drumuri din județ.

Obiectivul principal al acestor activități l-a constituit reducerea riscului de producere a accidentelor grave, prin responsabilizarea șoferilor, respectarea regimului legal de viteză și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pe întreaga durată a acțiunii, polițiștii au fost prezenți zilnic pe principalele artere, acționând pentru depistarea și sancționarea abaterilor de la legislație.

Legitimări de ordinul sutelor de persoane

Oamenii legii au legitimat 850 de persoane, iar aproape 800 de autovehicule au fost verificate. De asemenea, testările au fost numeroase, iar 659 de șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest sau DrugTest.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 413 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 129.778 de lei.

Totodată, 173 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale, iar 11 dintre aceștia au rămas fără permis de conducere pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h. Alte nouă permise de conducere au fost reținute pentru diferite abateri:

2 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat);

6 pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare;

1 pentru circulația pe sensul opus de mers.

De asemenea, au fost reținute 20 de certificate de înmatriculare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, în special a celor cauzate de conducerea sub influența alcoolului sau a vitezei.

Apel la responsabilitate

Conducerea sub influența alcoolului rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Chiar și cantități mici de alcool pot afecta reflexele, capacitatea de concentrare și timpul de reacție, crescând semnificativ riscul de implicare într-un eveniment rutier:

„Le recomandăm conducătorilor auto să nu se urce la volan după ce au consumat alcool și să opteze pentru alternative sigure, precum un șofer desemnat sau alte mijloace de transport. Responsabilitatea în trafic poate face diferența între viață și tragedie”, transmit reprezentanții IPJ Sălaj.