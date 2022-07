Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș: Șimleu Silvaniei oferă astăzi un model de dezvoltare urbană

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a efectuat astăzi o vizită de lucru în orașul Șimleu Silvaniei unde a avut o întrevedere cu primarul Cristian Lazăr și cu ceilalți reprezentanți ai administrației publice locale. Ministrul a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și de secretarul de stat în Ministerul Justiției, Bogdan Ilea.

Vizita a cuprins o serie de analize în teren a lucrărilor de investiții aflate în derulare la nivel local, discutarea problemelor existente și a oportunităților de atragere a fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului Șimleu Silvaniei. Vizita a fost urmată de o conferință de presă în cetatea Bathory din oraș. Marcel Boloș a declarat că la Șimleu Silvaniei s-a pornit de la zero în momentul preluării mandatului de către noul primar al orașului, iar în spatele proiectelor de dezvoltare există deja făcuți pași importanți spre realizarea de investiții cu fonduri europene. „Domnul primar a pornit de la zero și cu construcția echipei pe care o coordonează. Toate proiectele privind viață cu greu, dar satisfacția este deosebită atunci când vezi ulterior investițiile finalizate în comunitatea pe care o reprezinți. La Șimleu Silvaniei, lucrurile s-au mișcat din loc. Lucrurile bune se nasc cu greu, dar satisfacția este foarte mare”, a spus ministrul Marcel Boloș.

Sprijin pentru primării

În ceea ce privește regionalizarea programelor operaționale, Marcel Boloș a explicat că a fost inițiatorul acestui demers, iar asta se întâmpla în 2020. Ideea, a explicat Boloș, a fost de a veni în sprijinul administrațiilor locale. „Au existat rezerve în privința acestui demers pe care l-am propus, dar pentru administrațiile locale a fost un lucru extraordinar. Nu mai trebuie să vină la București pentru toate documentele necesare, pentru cererile și aprobările dintr-un proiect, nu mai vin la București pentru a semna contracte de finanțare sau pentru a încasa banii de pe proiect. Totul se decide la nivel regional”, a precizat ministrul.

Proiecte de investiții

Vizita a cuprins și o analiză a stadiului proiectelor finanțate cu fonduri europene aflate în derulare și oportunitățile de accesare a fondurilor destinate autorităților locale prin măsurile adoptate recent de Guvern. Ministrul Marcel Boloș a vizitat mai multe obiective de investiții finanțate din fonduri europene din Șimleu Silvaniei, localitate cu un portofoliu de proiecte de aproximativ 20 de milioane de euro. Printre acestea se numără trei coridoare de mobilitate urbană, extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, reabilitarea și dotarea a două grădinițe și a unui liceu, achiziția de vehicule nepoluante pentru transportul public, renovarea energetică a locuințelor prin „Valul renovării” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Acum un an, când primarul Cristian Mihai Lazăr își începea mandatul, am pornit de la zero discuția despre accesarea fondurilor europene pentru comunitatea din Șimleu Silvaniei. Între timp, cel mai tânăr primar de oraș din România a reușit să crească un portofoliu de proiecte de care sunt mândru și sunt convins că, în parteneriat cu Consiliul Județean, vor prinde contur și alte proiecte importante precum parcul de specializare inteligentă, o noutate a următoarei perioade de programare. Șimleu Silvaniei oferă astăzi un model de dezvoltare urbană căruia i se conturează o perspectivă serioasă prin intermediul fondurilor europene. Îi felicit pe primarul Cristian Lazăr pentru ambiția de a moderniza această comunitate și pe președintele Consiliului Județean, Dinu Sălăjanu, pentru parteneriatul loial și pentru sprijinul pe care îl acordă primarilor din județ în derularea proiectelor”, a transmis ministrul Marcel Boloș. La finalul conferinței, ministrul a îndemnat administrațiile publice din orașele și comunele sălăjene să scrie proiecte de finanțare, să înțeleagă că fondurile europene reprezintă o posibilitate extrem de importantă în dezvoltarea comunităților locale.

Urmează investițiile

„2022 e anul proiectărilor, iar 2023 va fi anul șantierelor. Am primit astăzi vizita ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și avem încă o confirmare oficială că suntem pe drumul cel bun. Suntem la un pas de a realiza principalele obiective pe care le-am definit și le-am inițiat în urmă cu un an. Toate proiectele noastre sunt eligibile și vor fi finanțate. Cum spuneam, 2022 e anul proiectărilor, iar 2023 va fi anul șantierelor. Și acum avem șantiere deschise, dar marile obiective le vom demara în perioada care vine. Suntem mobilizați cu toții, primărie, proiectanți, constructori. Sunt convins că avem de partea noastră oamenii, comunitatea, partenerii din Consiliul Județean Sălaj. Punem câte-o cărămidă în fiecare zi pentru Șimleu Silvaniei”, este mesajul primarului orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr.