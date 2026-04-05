Mii de puieți plantați la Șimleu Silvaniei

Patru mii de puieți de stejar și gorun au fost plantați sâmbătă la Șimleu Silvaniei, în apropierea pădurii Corlate, în cadrul campaniei „Șimleu curat”. Ajunsă la cea de-a cincea ediție, campania dedicată curățeniei și îngrijirii orașului se desfășoară până în data de 8 aprilie.

Acțiunea, inițiată de autoritățile locale de la poalele Măgurii, își propune ecologizarea și igienizarea spațiilor publice ale orașului și ale localităților aparținătoare. În acest sens, sunt implicate mai multe instituții publice, unități de învățământ, asociații, voluntari și locuitori ai micului oraș.

Încă de la prima ediție, elevii și liceenii au făcut parte din inițiativa Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, contribuind activ la curățenia de primăvară.

Obiectivele stabilite de autorități vizează atât igienizarea, cât și întreținerea aleilor și spațiilor verzi, toaletarea arborilor și arbuștilor, plantarea de flori, acțiuni de igienizare și întreținere a cursurilor de apă, dar și repararea și înlocuirea mobilierului urban și a elementelor din locurile de joacă.