Micuța Irina are nevoie de ajutorul nostru!

Asociația Irina Poate va fi prezentă în cadrul unui eveniment ce va avea loc în 14 septembrie, la Iara din județul Cluj, destinat pasionaților de mașini. Acesta va avea loc sub semnul faptelor bune. Asociația Nightcars Cluj organizează o întâlnire pentru iubitorii de mașini modificate, unde participanții vor descoperi o expoziție de automobile unice, vor asculta sunetul motoarelor și vor împărtăși povești, totul într-o atmosferă specială și plină de energie.

Gazda evenimentului este locația La Sala Parc, popular pentru preparatele culinare și deschiderea pentru inițiativele comunitare. Astfel, va fi amenajat un spațiu dedicat Asociației Irina Poate, cu sprijinul personalului și al doamnei Mirela. Cei ce vor trece pragul vor putea degusta limonadă, înghețată și vată de zahăr, toate puse la dispoziția pofticioșilor în bază de donație, iar toți banii acumulați vor ajunge integral către asociație. Cei mici vor avea parte de surprize, iar distracția va fi asigurată de PartyLand, ce pune la dispoziția copiilor un tobogan gonflabil. Suma acumulată va fi direcționată către Asociația Irina Poate.

Evenimentul va include și tombole cu premii, puse la dispoziție de Fine Essentials. Mai mult, cei ce vor achiziționa bilete pentru tombolă vor avea șansa de a fi câștigătorii unor produse, iar în acest fel, contribuie și la sprijinirea micuței Irina.

Irina are nevoie de ajutorul nostru

Irina, în vârstă de un an, suferă de #SPG52 – o boală genetică neurodegenerativă extrem de rară. În acest moment, este singura din România și luptă cu o boală care îi afectează dezvoltarea motorie și cognitivă, furându-i dreptul la copilărie și șansa la o viață normală. Din nefericire, nu există un tratament în prezent, iar singura șansă pentru micuța Irina este o cercetare din Barcelona, care dezvoltă un tratament genetic. Demersul este susținut în totalitate prin finanțare privată, iar în acest moment mai sunt necesari 350.000 de euro pentru finalizarea cercetării medicale (https://micromecenatge.uab.cat/terapiagenicaparaplegia).

Fiind o boală neurodegenerativă, timpul este critic, iar fiecare zi contează în lupta Irinei pentru o șansă la tratament. Orice donație contează.

TITULAR: ASOCIAȚIA IRINA POATE

IBAN LEI: RO55BACX0000002823418000

IBAN EURO: RO28BACX0000002823418001

Revolut tag: @ana7hec @doruzp2f

https://revolut.me/ana7hec

https://revolut.me/doruzp2f