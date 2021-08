Maramureşean, beat la volan pe un drum din judeţ

Un bărbat în vârstă de 43 ani din judeţul Maramureş s-a ales din partea poliţiştilor sălăjeni cu dosar penal. Acesta a fost depistat în trafic, pe un drum din Sălaj, sub influenţa băuturilor alcoolice. Maramureşanul a fost oprit pentru control de poliţiştii din Cehu Silvaniei în timp ce conducea o autoutilitară prin localitatea Ulciug, iar la testarea cu alcooltestul s-a evidenţiat o alcoolemie de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Centrul de Permanență Cehu Silvaniei pentru recoltare de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. “Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de Codul Penal”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Sălaj.

Fiţi responsabili în trafic!

Pe această cale, reprezentanţii IPJ Sălaj reamintesc conducătorilor auto că legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, aceştia recomandă tuturor participanţilor la trafic să respecte normele de circulaţie rutieră, indiferent de calitatea avută: conducător auto, pieton, biciclist etc. “Comportamentul dumneavoastră are urmări directe şi asupra celorlalţi participanţi la trafic!”, au transmis aceştia.

Foto cu caracter informativ