Mai mulți turiști din Sălaj, blocați ore în șir pe Aeroportul „Avram Iancu” Cluj

Printre turiștii sălăjeni blocați pe aeroportul din Cluj Napoca s-au numărat inclusiv copii mici. În total, aproximativ 200 de turiști urmau să fie îmbarcați aseară, în jurul orei 20, pe o aeronavă pentru a zbura spre Egipt, dar decolarea n-a avut loc la ora programată.

„Trebuia să decolăm aseară spre Egipt, dar avionul nu a ajuns. Nimeni nu a știut să ne spună nimic de ce nu a decolat aeronava sau ce s-a întâmplat. Am predat bagajele, am urmat procedurile, dar nimic. Avionul nu a venit. E absurd. De ore în șir stăm și așteptăm. Am înțeles că nici autoritățile de la noi nu au fost informate despre ce se întâmplă, iar reprezentanții companiei aeriene nu au răspuns la telefon”, ne-a declarat telefonic unul dintre turiștii sălăjeni aflați în această situație. Potrivit Cluj24, în sala de așteptare erau multe familii cu copii mici și nu mai aveau ce să le dea de mâncare pentru că magazinele s-au închis. În cele din urmă, turiștii au primit pachețele cu mâncare. Vom reveni.

Fotografie cu caracter ilustrativ