Mai mulți sălăjeni, ținta unei tentative de fraudă privind plata facturilor la energie

În ultimele zile, mai mulți consumatori din județul Sălaj au semnalat primirea unor mesaje suspecte pe diverse aplicații de mesagerie, prin care sunt avertizați că ar avea facturi restante la energie electrică și riscă deconectarea de la rețea.

Mesajele, formulate într-un limbaj alarmist, le cer destinatarilor să achite urgent o anumită sumă de bani pentru a evita întreruperea furnizării serviciilor. În conținutul acestora este inclus și un link care, odată accesat, redirecționează utilizatorii către pagini ce imită site-uri oficiale ale furnizorilor de energie.

Autoritățile atrag atenția că este vorba despre o tentativă de fraudă informatică, cu scopul obținerii datelor personale sau bancare, sub pretextul unei plăți urgente.

Consumatorii sălăjeni sunt sfătuiți să nu acceseze astfel de linkuri și să nu furnizeze date sensibile. Reprezentanții furnizorilor de energie subliniază că notificările oficiale privind facturile restante sunt transmise prin canale sigure, precum mailuri oficiale sau aplicații, precum cea de la Electrica, după cum a declarat pentru Magazin Sălăjean un reprezentat al companiei.

De asemenea, este recomandat ca orice suspiciune de fraudă să fie raportată autorităților competente. Fenomenul nu este unul singular, vizând în special persoanele mai puțin familiarizate cu riscurile din mediul online.