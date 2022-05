Magazin Sălăjean – de 25 de ani, liderul presei sălăjene (VI)

Anul 2013

În ”tradiționalul” salut către cititori, directorul publicației, Daniel Mureșan scrie: ”S-a dus și 2012! Bun sau rău, a îmbătrânit și a plecat. Bun, fiindcă Magazin Sălăjean a rămas liderul presei sălăjene, rău, fiindcă nu a încetat criza, fiindcă a fost un an plin de campanii electorale ce macină psihic, dar și de această dată am făcut să fim echidistanți.” (7 ianuarie 2013).

Încă de la începutul anului au loc schimbări în redacția ziarului. Vine ca redactor Andreea Vilcovschi în locul Adelei Farkas. Apoi, la sfârșitul lunii februarie Mihaela Oprea părăsește redacția, în locul ei venind Flavia Pintea. Pentru o scurtă perioadă de timp, printre redactori figurează și Ramona Vaida, pentru ca la sfârșitul lunii aprilie, redacția să se stabilizeze prin plecarea Ramonei Vaida și a Mihaelei Moldovan și venirea Augustei Teșinschi. Începând cu ediția din 23 aprilie, redactorii ziarului au fost: Andreea Vilcovschi, Flavia Pintea, Daniel Săuca, Marius Morar și Augusta Teșinschi.

Iată ce spune Mihaela Oprea despre perioada petrecută în redacția ziarului ”Magazin Sălăjean”: ”Scriu cu o oarecare mândrie, recunosc, despre faptul că am fost redactor la cotidianul Magazin Sălăjean. Și spun asta pentru că acolo am avut parte nu doar de o experiență extraordinară din punct de vedere profesional, ci și oportunitatea de a mă forma spre ceea ce sunt astăzi. Probabil din aceste considerente, ori de câte ori sunt întrebată unde lucrez sau cu ce mă ocup, nu există să nu amintesc și despre faptul că am activat în mass-media locală. Pentru că în redacția Magazin Sălăjean am deschis ochii. Acolo am descoperit cât de puternică este informația, dar și cât de important este ca aceasta să ajungă cât mai clar și mai corect de la sursă la cititor. La început, a fost solicitant volumul de informații pe care a trebuit să îl asimilez, dar încetul cu încetul am ajuns să scriu materiale de presă din mai multe domenii precum: social, economic, educațional, administrativ etc. Și din toate am extras cât am putut de mult pentru a putea da mai departe articole cât mai precise și cât mai complexe. Despre colectivul de la Magazin Sălăjean îmi aduc aminte cu atâta plăcere. Îmi amintesc des de momentele petrecute alături de colegii mei, de cafelele pe care apucam să le bem pe fugă, dar unde reușeam să punem țara la cale și să trecem în revistă materialele pe care urma să le redactăm și să le publicăm în ziua următoare. Tot așa îmi aduc aminte că, deși eram novice în ale scrisului, am avut aproape colegii care mi-au acordat tot sprijinul necesar pentru a mă include în echipă. Pentru că asta am fost, o adevărată echipă, și nu doar una oarecare, ci una unită, lucrând cu toții cot la cot. Trec și acum ocazional pe la sediul redacției, unde mă opresc să îmi salut fostul ”șef”. Așa îi spuneam atunci lui Daniel Mureșan sau Muri, cum îl știu prietenii apropiați și cunoscuții. Mai apoi, îmi place să mă așez la vechiul meu birou, să răsfoiesc ziarele acolo, în redacție, și să deapăn amintiri cu colegii. Pentru că, pentru mine, au rămas tot colegi. Per total, am savurat întreaga perioadă în care am lucrat ca redactor la Magazin Sălăjean. Și sunt recunoascătoare că am avut ocazia, în cei aproximativ cinci ani petrecuți acolo, să beneficiez de o propulsie spre maturitatea profesională și, după cum am menționat și anterior, personală. Nu vreau să sune formal, dar țin să transmit pe acestă cale salutări tuturor colegilor, indiferent dacă mai activează sau nu în presă, pentru că sunt sigură că am rămas cu toții fideli acestui domeniu, prin simplul fapt că ne-a intrat în sânge să urmărim zilnic cele mai proaspete informații, cum sunt cele pe care am deosebita plăcere să le citesc în cotidianul Magazin Sălăjean. Așadar, la împlinirea a 25 de ani de existență a cotidianului Magazin Sălăjean – un sfert de secol de informație scrisă – vreau să urez un sincer ”La Mulți Ani” Liderului Presei Sălăjene, Magazin Sălăjean, și să păstreze cel puțin încă tot atâția ani locul fruntaș în mass-media locală și nu numai.”

Și Adela Farkas a ținut să adreseze câteva cuvinte, la aniversarea de 25 de ani a ziarului. Adela Farkas: ”A fost un loc de muncă și un colectiv extrem de cald și prietenos, unde m-am simțit fericită în toată perioada în care am lucrat aici. A fost un timp foarte activ, când nu mă uitam la ceas să văd dacă e gata ziua de lucru. Au fost zile de muncă antrenante, dar și zile cu trăiri intense, cu subiecte pentru suflet. Am avut experiența plăcută de a lucra împreună, în echipă, cu colegii la unele subiecte mai mari, mai importante. Desigur, pe de altă parte, în tot acest răstimp, am avut privilegiul și bucuria de a cunoaște mulți oameni deosebiți, pe care-i salut și le doresc mult bine. Regret că viața a făcut ca astăzi să nu mai fim sub aceeași firmă, dar sunt sigură că prietenia dintre noi nu s-a stins. Mulțumesc pentru mâna întinsă de conducerea de la Magazin Sălăjean, pentru aprecierea, susținerea și pentru frumoasele amintiri pe care le avem împreună.”

Retrospectiva anului 2012 ocupă spații ample în edițiile din 8, 9, 10 și 11 ianuarie. În cea de-a doua săptămână a anului, sunt rememorate principalele evenimente sportive în ”Retrospectiva sportivă sălăjeană 2012” (edițiile din 14, 15, 16 și 17 ianuarie).

Începutul de an aduce o veste tristă: tragedia produsă într-o tabără de matematică, în care este implicat și cunoscutul profesor Mircea Lascu: ”Tragedie în tabăra organizată de profesorul zălăuan Mircea Lascu” (9 ianuarie), ”Victima din tabăra profesorului Lascu a murit” (10 ianuarie) – ambele articole fiind semnate de Mihaela Moldovan și Mihaela Oprea.

Un alt scandal, de data asta cu iz religios, ține primele pagini ale ziarului la începutul lunii februarie. Ediția din 4 februarie titrează sub semnătura Andreei Vilcovschi: ”Proteste la Biserica Sfântul Ștefan din Zalău: ”Nu ne luați preotul”. Și în edițiile următoare este urmărit subiectul: ”Episcopia Sălajului taie în carne vie” (5 februarie), ”Părintele Coste rămâne la Sfîntul Ștefan” (6 februarie), ”Episcopul Sălajului, blamat pe facebook” (7 februarie), ”Jurnaliștii, principalii vinovați pentru deteriorearea imaginii bisericii” (19 februarie), ”Preotul Ioan Coste, trimis în penitență la Nicula” (1 martie), ”Preotul Coste, iubit mai mult în exil decât acasă” (2 aprilie).

Anchetele sociale își fac loc în paginile ziarului încă de la primele numere: ”Elevii din Stârciu învață fără acoperiș desupra capului” – Andreea Vilcovschi (18 ianuarie), ”Bătaie de joc, delăsare și mult jeg la Stadionul Municipal din Zalău” – Marius Morar (24 ianuarie), ”Declarată monument istoric, clădirea Colegiului Național Silvania Zalău se degradează sub ochii autorităților” (1 martie), ”Semaforizarea inteligentă aduce haos, nervi și blesteme în Zalău” (17 mai), ”Sălaj, județul fără cinematografe” – Sebastian Olaru (30 mai), ”Monumentele istorice din centrul Zalăului se degradează sub ochii autorităților” – Augusta Teșinschi (4 iunie), ”Săracii consilieri bogați” ¬– Andreea Vilcovschi (12, 15 și 16 iulie), ”Dictatura cerșetorilor” – Flavia Pintea, Augusta Teșinschi, Andreea Vilcovschi (12 august), ”Începutul anului școlar golește buzunarele părinților” (11 septembrie), ”Plagiat grosolan în Biserica ortodoxă” – Augusta Teșinschi (23 octombrie).

Sebastian Olaru revine în paginile ziarului Magazin Sălăjean cu o serie de reportaje ce aduc un plus de calitate publicației: ”Acasă – centru de recuperare pentru copii, unic în România” (25 februarie), ”Cel mai vechi monument gotic din Ardeal ar putea fi o biserică benedictină din Sălaj” (1 aprilie), ”Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor” (18 aprilie), ”La 20 de ani, organizatoare de tabere de pictură pe sticlă și deținătoare a unui muzeu etnografic” (9 iulie), ”Biserica de piatră din Petrindu, atracție pentru turiști din întreaga lume” (17 iulie), ”Stana, satul pe care Onisifor Ghibu a vrut să-l transforme în Valeniul de Munte al Ardealului” (19 iulie), ”Cămașa femeiască, cea mai importantă piesă de vestimentație țărănească, prin ornamentație și cromatică” (26 iulie), ”Drumul cânepii pe Valea Almașului” (13 august), ”Mlaștina de la Iaz, între legende și plante carnivore” (9 septembrie), ”Pictură murală de dimensiuni impresionante restaurată într-o clădire monument istoric din Zalău” (6 noiembrie), ”Cosmin Sicora, cercetătorul care vrea să transforme fotosinteza într-o sursă de energie regenerabilă” (7 noiembrie), ”Făgetu, insula slovacă din Sălaj” (18 decembrie).

O inițiativă interesantă o au câțiva dintre membri paginii de facebook ”Amintiri despre Zalău”, care adresează o scrisoare deschisă către Consiliul Local al Municipiului Zalău. Aceasta a fost publicată în ediția de vineri, 15 martie 2013, sub semnătura lui Mircea Naroși, Iudit Kovacs, Kürti Barna, Marcela Drăgușin, Kerekes Edit, Simona Ciulea și Daniel Mureșan. De altfel, în acest an vor avea loc câteva manifestări organizate de societatea civilă, care au avut ca scop promovarea patrimoniului și istoriei locale. Astfel, sub semnătura Mirel Matyas, apare articolul ”Grupul statuar Wesselényi din Zalău a împlinit 111 ani” (25 septembrie), iar sub semnătura lui Daniel Mureșan apare articolul ”Biserica Reformată din Zalău, cea mai mare din Europa de Est” (14 octombrie). La data de 5 noiembrie 2013, membrii grupului ”Amintiri despre Zalău” au organizat la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, un eveniment intitulat ”Fadrusz János – un destin legat de Transilvania. 110 ani de la moartea sculptorului”. În paginile ziarului apăreau materialele ”Viața și opera sculptorului fadrusz János, în dezbatere la Zalău” și ”Viața lui Fadrusz János, sculptorul statuii lui Wesselényi, în dezbatere la Zalău” sub semnătura Augustei Teșinschi. Un alt articol, semnat de Daniel Mureșan, scris sub egida ”pentru Sălaj” a fost publicat în ediția din 4 noiembrie sub titlul ”Zalăul a avut două statui semnate de Fadrusz”. Tot legat de promovarea istorie locale, în ediția din 18 noiembrie, apare articolul ”Comoara din Zalău” semnat de Mirel Matyas

Un alt proiect inedit, de promovare a frumuseților județului Sălaj, a fost prezent prin activitățile acestuia în paginile ziarului. Este vorba despre proiectul educațional ”Descoperim Sălajul și patrimoniul mondial UNESCO” – proiect inițiat de un grup de profesori de la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău (Mirel Matyas, Cristian Man, Veronica Burducea, Paul Petrean). Printr-un parteneriat cu elevii Scolii Gimnaziale ”Gheorghe Lazăr” Zalău, Grup Școlar ”Octavian Goga” Jibou și Grup Școlar ”Cserey-Goga” Crasna, 30 de elevi au efectuat o excursie de 3 zile pe la 10 obiective turistice de top din județ. În ediția din 5 aprilie 2013, apare articolul ”Descoperim Sălajul a ajuns la final”.



Borna cu numărul 4000 a ziarului, avea să fie atinsă odată cu ediția din 10 iunie 2013 (nr. 106). Iată ce conțineau cele 12 pagini ale ziarului. Frontispiciul avea scris cu alb pe fond roșu numele ziarului ”Magazin Sălăjean – cotidian de informație, opinie și publicitate” . Prima pagină, color, avea știrea principală ilustrată printr-o fotografie, apoi încă o știre, în partea dreaptă, pentru ca pagina să fie completată cu câteva reclame dar și cu obișnuitele rubrici ”Curs valutar” și ”Meteo”. În pagina a 2-a, pe coloana din stânga era ”Editorialul”, iar pe restul paginii articolele principale. Paginile 3-6 sau 3-7 în funcție de situație, erau ocupate cu articole, interviuri, reportaje. Urmau apoi paginile 8-10 cu anunțuri de mica publicitate dar și cu reclame sau comunicate ale unor instituții. De regulă, pagina a 11-a era dedicată sportului dar, în funcție de cantitatea de informații, mai apăreau rubrici cum ar fi ”Program TV”, ”Horoscop” sau alte informații utile cum ar fi programul unor instituții sau zilele de târg.

Ce alte știri au ținut prima pagină a ziarului, în anul 2013? Vizita ambasadorului Israelului la Șimleu Silvaniei (ediția din 17 ianuarie), schimbări la nivelul Prefecturii Județului Sălaj (14 și 21 martie), rezultatele slabe obținute de elevi la Simularea Examenului de Bacalaureat (27 martie), greva angajaților de la Cuprom (28 mai, 17 iunie), renovarea la standarde europene a Spitalului Județean (20 iunie), festivalul ”La Fântâna Dorului” de la Șimleu Silvaniei (15 iulie), Zilele Zalăului (29 iulie), vizita Patriarhului Daniel în Sălaj (21 august, 10 septembrie), deschiderea fabricii de șampanie de la Carastelec (12 septembrie), inaugurarea sediului Episcopiei Sălajului (13 septembrie), reabilitarea Colegiului Tehnic API (17 septembrie), investiția Elenei Udrea la Boghiș (15 noiembrie), campania de vaccinare antigripală (29 noiembrie), dotarea cu ambulanțe noi (3 decembrie), a VII-a ediție a galei Presei (9 decembrie), ”păstrătorii de rost” ce fac cinste județului (11 decembrie).

Și la ediția cu numărul XX al Topului Firmelor, organizat de Camera de Comerț și Industrie Sălaj, cotidianul ”Magazin Sălăjean” își păstrează statutul de ”lider” – ”Magazin Sălăjean își reconfirmă statutul de lider” (25 septembrie).

Mirel Matyas

