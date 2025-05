Lucian Ban și Mat Maneri lansează la Zalău noul album „Transylvanian Dance”

Vocile țăranilor înregistrați de Béla Bartók în urmă cu mai bine de o sută de ani pe cilindrii de ceară Edison vor răsuna în tandem cu improvizațiile live ale duo-ului newyorkez Lucian Ban – Mat Maneri, în timp ce proiecții video special create pentru spectacol vor aduce în fața publicului partiturile originale ale lui Béla Bartók și fotografii rare, făcute chiar de compozitor în satele din Transilvania.

Singurul pianist de jazz de origine română care înregistrează pentru ECM Records, cea mai prestigioasă casă de discuri din lumea jazz-ului, Lucian Ban readuce la viață, alături de violonistul Mat Maneri, cântecele transilvane pe albumul „Transylvanian Dance”. În cadrul unui turneu internațional de lansare, după concertele susținute în aprilie în Statele Unite ale Americii și Canada, cei doi muzicieni ajung în Europa. Aici vor susține o serie de concerte în Italia, Franța, dar și România, locul de origine al cântecelor culese de Béla Bartók la începutul secolului al XX-lea.

În România, Lucian Ban și Mat Maneri vor susține concerte în numeroase orașe mari din țară, iar pe harta turneului lor se află și Zalăul. Concertul de la Zalău va avea loc în data de 27 mai 2025, de la ora 19, la Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar intrarea este liberă. Lucian Ban și Mat Maneri vor susține concerte și în alte orașe, precum București, Iași, Timișoara, Arad, Brăila, Brașov, Bistrița, Baia Mare și Cluj-Napoca.

Despre „Transylvanian Dance”

„Transylvanian Dance” a fost deja nominalizat pentru Best Jazz Album of 2024 de El Pais, de All About Jazz și PostGenre și elogiat de ziarul canadian Vancouver Sun pentru „interpretarea extraordinară”, iar de săptămânalul elvețian Die Weltwoche pentru că „face ca această muzică să strălucească din nou, Béla Bartók fiind, într-un fel, cea de a treia prezență”. Albumul este prezent și pe Europe Jazz Media Charts, unde criticul belgian Georges Briquet îl descrie drept o „apariție discografică de excepție ce garantează o audiție aproape metafizică”, în timp ce radioul public Bayerische Rudfunk din Bavaria a comentat că această muzică „deschide spațiul și timpul, fiind o imersiune simultană în istorie și în prezent”.

Povestea cântecelor transilvane reimaginate a început în urmă cu câțiva ani, în cadrul proiectului Retracing Bartók curatoriat de Jazz Updates în programul oficial al Timișoara ECOC 2023. Primul album din proiect, Transylvanian Folk Songs, a fost propulsat în celebrul top Billboard unde a rămas timp de mai multe săptămâni. Cei doi muzicieni au continuat pe acest nou album reimaginarea colecției de folclor din Transilvania prin limbajul jazz-ului și al improvizației, încântând publicul din lumea întreagă în spectacole de o intensitate și emoție ieșite din comun.