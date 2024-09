Legiunile romane se întorc la Porolissum

Vești bune pentru iubitorii scenelor de reconstituire istorică. Amicii Muzeului, asociația care are grijă de ani și ani ca pagini din istorica daco-romană să ne fie prezentate în evenimente de reconstituire istorică într-un mod deosebit, organizează a doua ediție a evenimentului „Porolissum, prietenul tinerilor”, proiect finanțat de Consiliul Județean Sălaj. Evenimentul va avea loc duminică, 29 septembrie, începând cu ora 12, la Porolissum și are ca scop promovarea patrimoniului antic sălăjean. Taberele de reconstituire istorică vor fi instalate în incinta castrului roman, lângă Porta Praetoria. „Pentru dumneavoastră am pregătit o serie de activități atractive și interactive: prezentări de echipamente istorice, scene de luptă, antrenamente ale soldaților, tir cu arcul tradițional, jocurile în antichitate, meșteșuguri, școala și educația. Desigur, nu va lipsi degustarea mâncării romane, gătită după celebrele rețete ale lui Apicius”, este mesajul organizatorilor. Accesul publicului la acest eveniment se va face pe baza biletului de intrare în complexul arheologic: preț bilet adult – 11 lei, preț bilet elev/student/pensionar – 6 lei, iar copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit. Acces gratuit au și persoanele cu dizabilități și invalidități, precum și asistentul personal al acestora.

Sursa foto: Dan Terheșiu