Lăcomie și în hoție: a furat aproape o sută de salcâmi

Un bărbat din Mirșid este acuzat de polițiști că a tăiat și a furat 92 de salcâmi. Numai că bărbatul a fost prins, iar acum are dosar penal.Totul s-a întâmplat zilele trecute. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurală Zalău, împreună cu polițiștii Postului de Poliție Crişeni au identificat un bărbat de 42 de ani din comuna Mirșid, bănuit că, în luna ianuarie a acestui an ar fi tăiat și sustras 92 de arbori, din specia salcâm, cauzând un prejudiciu de aproape o mie de lei. Un alt delict silvic a fost soluționat în această săptămână. Într-o pădure din localitatea Nușfalău, polițiștii Postului de Poliţie Plopiș au depistat în flagrant un bărbat de 28 de ani, din comuna Crasna, în timp ce tăia fără drept, opt arbori nemarcați, din specia jugastru și carpen. În ambele cazuri, polițiștii sălăjeni au întocmit câte un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori.

Fotografie cu caracter ilustrativ