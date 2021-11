La Zalău, Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii

Biblioteca Județeană „Ioniţă Scipione Bădescu” (BJ) Sălaj, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Asociația Culturală „Familia Română” și Fundația Progress organizează vineri, 5 noiembrie, între orele 11-13, online pe platforma ZOOM, Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii, “CODE Kids” Fest Maramureș – Sălaj 2021.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „CODE Kids – Programează viitorul comunității tale”, dezvoltat de Fundația Progress și are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât peste 3500 de copii, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, sunt încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Proiectul „CODE Kids” se desfășoară în prezent în cluburi de programare din 27 județe ale României și din localități rurale din Republica Moldova. În cadrul târgului vor putea fi vizionate opt proiecte inedite, din sfera științei și a tehnologiei, create de membrii cluburilor de programare „CODE Kids” din biblioteci publice ale județelor Maramureș și Sălaj. Cluburile “CODE Kids” participante în competiție sunt: „Juniorii IT” Zalău, Sălaj, cu două proiecte; „Code Dojo” Copalnic-Mănăștur, judeţul Maramureș, cu un proiect; „R8botix” – Firiza judeţul Maramureș cu două proiecte) şi „Cavalerii IT-iști” din Baia Mare, judeţul Maramureș, cu trei proiecte. Invitatul special este Ioana Mare – Hardware Integrator – Bosch Engineering Center Cluj-Napoca. Potrivit reprezentanţilor BJ Sălaj, în cadrul Târgului, profesoara Loredana Gavriș, TIC și informatică, prezintă două proiecte ale copiilor din școlile partenere din Zalău (editare video și programare Arduino). De asemenea, va fi prezentă şi echipa Robocorns a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, reprezentată de Vlad Koblicica – lider grup; Colecția de Ozoboți a American Corner din Baia Mare, coordonator bibliotecar Adina Dorolțan, dar şi Corina Șpan, şeful Serviciului Împrumut carte pentru Copii și Tineret. Cu “Tehnologia în sprijinul activităților de educație inovativă”. „În județul Sălaj am dat startul acestui proiect în anul 2017 ca proiect pilot pentru șase biblioteci comunale, iar din anul 2018 avem Cluburi CODE Kids și în biblioteca județeană. Proiectul se întinde pentru fiecare echipă, pe o perioadă de doi ani, respectiv primul an de începători, iar al doilea se consideră ca fiind avansați. Proiectul se încheie cu Târgul de Știință și Tehnologie, în care copiii își prezintă proiectele implementate în cadrul clubului, în cei doi ani de activitate. Aici avem ocazia să evaluăm activitatea cluburilor și să remarcăm evoluția copiilor în ceea ce privește partea de programare”, a declarat Mariana Lucia Marian, managerul BJS Sălaj. De menţionat este faptul că „CODE Kids – Programează viitorul comunității tale” este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress, în parteneriat cu Simplon România, realizată cu sprijinul bibliotecilor publice din România, iar finanțatorul proiectului este Romanian American Foundation.