La Jibou, sute de copii au sărbătorit Ziua Internațională a Cititului Împreună

Sute de elevi de la școlile gimnaziale și liceele din Jibou au sărbătorit Ziua Internațională a Cititului Împreună, moment marcat an de an în data de 7 februarie. La Jibou, evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură. Elevii au citit împreună, au vorbit despre carte, despre rolul lecturii în dezvoltarea unui om, totul din dorința de a promova importanța cititului chiar și într-o societate dependentă de telefoane mobile. Alături de copii au fost prezenți și oficialii administrației publice locale. „Am avut bucuria de a participa la un eveniment special organizat de unitățile de învățământ din oraș în parteneriat cu Primăria Jibou. Am experimentat puterea și bucuria lecturii alături de comunitatea noastră educativă. Educația este cheia către schimbarea pozitivă în lume”, a declarat viceprimarul Vlad Pașcalău la încheierea activității educaționale.

