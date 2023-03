La Centrul de Cultură și Artă, întâlnire cu scriitorii și traducătorii israelieni Paul Farkas și Moshe B. Itzhaki

Publicul iubitor de cultură este așteptat la o întâlnire cu scriitorii și traducătorii israelieni Paul Farkas și Moshe B. Itzhaki. Întâlnirea, organizată de Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj, cu intrare liberă, va avea loc în Sala „Porolissum” a instituției de cultură precizate, vineri – 17 martie, de la ora 13. Potrivit organizatorilor va fi prezentată și cartea „Emlékek a náci pokolból” (Amintiri din iadul nazist) de Steinmetz Aladár – Editura „Kriterion” 2022.

Din viața și activitatea lui Paul Farkas

Paul Farkas s-a născut la Beiuș, județul Bihor, în 29 iulie 1947, din părinți simpli, meseriași, care au urmat cursurile școlii generale în anii ’20 ai secolului trecut. Autorul rememorează: „Bunicii mei nu și-au permis să-i țină la liceu. Tata în special era un spirit intuitiv, curios și plin de setea cunoștințelor. Așadar, a fost un autodidact toată viața lui. A citit enorm de mult, a colecționat timbre filatelice, monede vechi și noi și a ajuns unul din cei mai buni richtuitori (croitori de încălțăminte și marochinărie) din Romînia. Mama era o femeie foarte înțeleaptă, bună, generoasă și iubitoare. Adesea făcea sacrificii pentru noi fără să ezite deloc. Școala elementară, generală și liceul le-am urmat la Colegiul Național <<Samuil Vulcan>> din Beiuș. Au fost ani de formare complexă a trupului dar mai ales a spiritului. Au fost ani de mari acumulări de cunoștințe la materiile studiate. Practic, au fost ani care mi-au deschis orizonturi deosebit de importante în viață: în special spre direcția științelor umanistice precum limba română, latina, engleza, istoria și geografia. O mare influență au avut-o bunii mei dascăli de la <<Vulcan>> care ne-au educat și instruit în maniera școlii clasice și holistice. Holistice deoarece materiile realiste și practice erau și ele studiate de elevii liceului <<Samuil Vulcan>> cu același interes. Continui această scurtă și neconvențională autobiografie prin a preciza că studiile universitare le-am făcut la Babeș-Bolyai, facultatea de Filologie (azi, Litere) absolvind secția engleză-română în anul 1971. Anii studenției au fost cei mai frumoși pe care i-am trăit vreodată, din foarte multe motive: acumularea și aprofundarea cunoștințelor de literatură, pedagogie, limbă și metodologie engleză-română, o viață studențească de vis, noi prieteni, mulți și buni, aventuri constructive și împlinirea iubirii mele pentru viitoarea mea soție. În anii studenției am organizat emisiuni de jazz la radio studențesc din cadrul Casei de Cultură a Studenților, am colaborat activ la Radio Cluj în special cu emisiuni muzicale și am fost o perioadă de timp managerul formației de rock’n’roll, Chromatic Group. După obținerea licenței în echivalent de MA, am funcționat patru ani la Direcția de Export-Import DACIA- Colibași și zece ani la Institutul de Studii Superioare de la Pitești ca asistent universitar de limba și literatura engleză”. Paul Farkas mai precizează: „În Israel am ajuns la 4 aprilie 1986 în dorința de a-mi întregi familia, eu și ai mei fiind ultimii rămași în România trăind cu frica de a nu fi în stare să-mi întâlnesc fratele și părinții deja în etate. În Israel am insistat și am reușit să continui meseria de dascăl de engleză echivalându-mi toate studiile din România pentru sistemul educațional israelian. Munca la catedră la început era dificilă și total diferită de sistemul educațional românesc însă cu multă perfecționare și răbdare am ajuns să funcționez la parametrii școlii israeliene și chiar să-mi placă predarea limbii engleze la un liceu umanist și real de tip ORT din localitatea mea, Kiryat Bialik. În fine, în ultimii zece ani am început să traduc literatură, în special poezie, din ebraică în limba română și din română în ebraică, partenerul și prietenul meu de traduceri fiind Profesorul și poetul Moshe B Itzhaki, un mare iubitor al poeziei și plaiurilor românești”.

Moshe B. Itzhaki – activitate

Profesor universitar, poet, traducător, editor, curator, actor de teatru și ornitolog, Moshe B. Itzhaki (1951, Israel) a fost decan al Facultății de Studii Continue, la Colegiul Academic al Științelor Educației Oranim. Trăiește la Ahuzzat Barak, lângă Muntele Tabor. A publicat volumele de poezie: „Întoarcerea în neant” (1993); „Când porțile se-nchid” (1999); „Cicluri neîntrerupte” (2004); „Râurile își înalță vocile” (2009); „Vremea nebuniei – Duet cu un pictor” (2010); „Purtat de vânt (2011); „Corpul e un ecuator” (2014); „Pasărea din urmă” (traducere din ebraică în română de Paul Farkas, 2015); „Pasărea-ndoielii” (2018); „Și vine ploaia” (traducere din ebraică în română de Paul Farkas, 2018); „Dar eu am privit în urmă” (2021). A tradus în ebraică: Ana Blandiana – „Refluxul sensurilor” (2014), „Speranța sub un soare gri” (2017) și „Când moartea se aprinde în frunze” (2021); „Apă strânsă-n căușul palmei” (2018), o antologie care cuprinde 11 poeti ai Cenaclului Echinox (în colaborare cu Paul Farkas); Dinu Flămând – „Umbre și faleze” (în colaborare cu Paul Farkas); Marta Petreu – „Singurătatea e o țară unu pe doi” (în colaborare cu Paul Farkas). În septembrie 2017, în cadrul Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetu Marmatiei, a fost distins, la Desești, cu Premiul „Nichita Stănescu” pentru poeziile sale (traduse în limba română de Paul Farkas). În octombrie 2018, în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania din Cluj-Napoca, a primit premiul „Proba limbii române” pentru traducerea în ebraică a antologiei Apă strânsă-n căușul palmei. „Modernitatea, postmodernitatea poeziei lui Moshe B. Itzhaki o constatăm în turnura dezinvoltă a versurilor sale, neretorice, fără prea multe figuri de stil, fluentă, aparent simplă. Pornind de la peisaje sau persoane concrete, autorul le conferă o portanță simbolică remarcabilă, e darul lui de a transforma banalitatea, imediatul în versuri frumoase. Găsim adesea și un strat (substrat?) dramatic în această «frumusețe dezarmată» cu sintagma unui teolog. Lucid, excelent informat și format cultural, profesor universitar, poetul Moshe B. Itzhaki are datele unui autor contemporan, pentru care biblioteca, natura, istoria, legăturile empatice, prieteniile literare sunt complementare” – Adrian Popescu.

„Când dur ca o piatră, când duios, cu lacrimi strivite sub gene, când revoltat pe zei, când îndrăgostit ca un adolescent, când urs, când pasăre, când pește sanitar ce trece efemer prin acvariul vieții, când țipăt, când cântec, Moshe B. Itzhaki este un poet de raft înalt, cu o scriitură autentică, inconfundabilă. Și încă ceva deosebit de important: este un om care iubește, sincer, limba și cultura română, așa cum puțini dintre conaționalii mei o fac” – Radu Țuculescu.

De precizat este faptul că parteneri în organizarea acesti eveniment sunt Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Reprezentanța Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.