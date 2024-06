Începe târgul de vară de la Negreni

Târgul de vară de la Negreni va avea loc în perioada 13 – 16 iunie. Inițial, evenimentul trebuia să se deruleze în intervalul 6 – 9 iunie, dar a fost amânat pe fondul organizării alegerilor locale și europarlamentare. Desigur, an de an, târgul începe mai devreme decât data comunicată oficial. Cel mai probabil, începând de luni, la Negreni vor veni comercianți, vânzători, cumpărători, colecționari, pasionați de obiecte vechi, totul într-o atmosferă specifică. Târgul are loc de două ori pe an, la Negreni venind anual mii și mii de oameni.

Share Whatsapp Email