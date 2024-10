Începe Semimaraton Porolissum

Sâmbătă, 12 octombrie, începe unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale toamnei în județul Sălaj. Semimaraton Porolissum este organizat și în acest an de Atleta Paula Todoran și sălăjeanul Ciprian Bolgar, cei doi fiind promotorii evenimentului. „Ideea de a organiza Semimaraton Porolissum a apărut din dorința de a promova atât mișcarea în aer liber, cât și patrimoniul istoric și natural al zonei. Situl arheologic Porolissum este unul dintre cele mai importante din județ, iar peisajul din împrejurimi este spectaculos. Ne-am dorit să combinăm aceste două aspecte, sportul și istoria, și să oferim participanților o experiență de neuitat. Unul dintre principalele noastre atuuri este, fără îndoială, cadrul istoric în care se desfășoară competiția. Startul și sosirea sunt situate în inima amfiteatrului de la Porolissum, care oferă alergătorilor ocazia de a explora ruinele unei foste cetăți romane și de a se bucura de peisaje deosebite. De asemenea, traseul este variat, cu porțiuni tehnice, dar și cu zone accesibile, ceea ce îl face atractiv atât pentru alergătorii experimentați, cât și pentru cei aflați la început de drum”, ne-a declarant Paula Todoran. Evenimentul cuprinde trei curse. Cursa „Semimaraton Porolissum” are aproximativ 23 de kilometri și este destul de variată, cursa „Salamandrelor” care are aproximativ 12 kilometri și este accesibilă atât alergătorilor începători cât și celor experimentați în alergările montane și cursa „Turul santinelelor”, care are aproximativ 1,6 kilometri și este dedicată tuturor categoriilor de vârstă. Alergătorii vor parcurge drumuri forestiere și porțiuni din drumul roman și se vor întoarce la Castrul Roman Porolissum unde va fi sosirea. Vineri, 11 octombrie, între orele 15 și 20, participanții își vor putea ridica pachetele de concurs de la sala de sport a Liceului Sportiv „Avram Iancu” din cartierul Brădet, iar sâmbătă, între orele 7,30 – 11,30, din amfiteatrul Castrului Roman. La ora 9 va avea loc deschiderea oficială a concursului, la ora 9,30 este programat startul în proba de semimaraton (23 de kilometri), la ora 10,15 va avea loc startul în cursa de 12 kilometri, iar la ora 13 este programat startul la proba de 1,6 kilometri. În jurul orei 14 va avea loc festivitatea de premiere.

