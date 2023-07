Începe a VI-a ediție a festivalului Curtea Artiștilor

Festivalul Curtea Artiștilor se află la cea de-a VI-a ediție și este considerat unul dintre cele mai mari festivaluri culturale din Transilvania. Festivalul va avea loc, în perioada 7 iulie – 9 septembrie, în diferite zone și locuri din Zalău. Pe durata celor două luni, organizatorii au pregătit 120 de evenimente antrenante și atractive adresate publicului larg, dar mai cu seamă celor mici: spectacole de teatru, stand-up comedy, evenimente de networking, concerte, expoziții, ateliere diverse pentru copii și adolescenți.

Noutatea evenimentului constă în faptul că participanții vor putea viziona în permieră filme în prezența unor invitați speciali și vor putea participa la audiții de teatru radiofonic.

În același timp, un alt element de atractivitate îl va constitui și organizarea unui concurs de arhitectură la care vor participa arhitecți renumiți din țară, dar se așteaptă acum și confirmarea participării unor arhitecți din străinătate. În cadrul concursului, aceștia vor lucra la amenajarea și modernizarea unui spațiu din Zalău, în beneficiul direct al comunității. La fel de așteptate sunt și vernisajele de artă, destinate cunoscătorilor dar și amatorilor de cultură și istorie.

Printre actorii de renume care vor fi prezenți la festival în acest an, se numără: Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Pavel Bartoș, Răzvan Vasilescu, Anca Sigartău, Elena Ivanca, Sebastian Lupu, Grigore Leșe. Printre invitații din noua generație, cu priză la public, se numără și comedianții Bordea, Cortea, Radu Bucălae, George Tănase, Ioana State, Mădălin Cîrje și Florin Gheorghe.

Cu privire la impactul și aportul cultural al acestui festival la nivel de județ, Darius Prodan – fondatorul Asociației ProTeatru spune că „cele 120 de evenimente pe care le găzduim sunt dedicate comunității, o comunitate pe care vrem s-o animăm, s-o aducem aproape de cultură, s-o facem să vibreze sub semnul unei veri efervescente, pline de activități pentru cei care vor vizita Zalăul și Moara Artiștilor. Dăm startul unei veri memorabile și invitația noastră e ca toată lumea să ni se alăture”.

Organizatorii au realizat chiar și un top 5 al momentelor artistice la care merită să participați:

– „Chirița în carnaval”, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi (8 iulie)

– filmul „Ramon”, în prezența lui Pavel Bartoș (22 iulie)

– „Romeo și Julieta” (1 septembrie)

– „Îmblânzirea Scorpiei” (2 septembrie)

– Stand-up comedy cu Bordea, Cortea și Claudiu (8 septembrie)

Contactat cu privire la perspectivele de viitor și planurile legate de acest festival, Radu Nicolae – responsabil PR ne-a declarat că „organizatorii își doresc să aducă în atenția publicului noi ediții în anii ce vin și, din câte știu eu, încă de pe acum se muncește din plin la creșterea vizibilității acestui eveniment cultural pentru ca acesta să devină un must have nu doar regional și chiar național. Sperăm să atragem și la această ediție a festivalului public din județele apropiate Sălajului. Încă se lucrează la program, noi artiști se alătură acestei inițiative culturale astfel că este posibil să depășim cele 120 de evenimente anunțate inițial”. Totodată, acesta mai spune că este foarte important că, timp de două luni, Sălajul va găzdui un număr atât de mare de artiștiși renumiți din țară, fapt ce va crește accesul la cultură în rândul publicului larg dar mai ales al tinerilor.