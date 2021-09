Încă un tânăr din Zalău, drogat la volan

Polițiștii Biroului Rutier au depistat în flagrant delict un conducător auto, care se afla sub influența substanțelor psihoactive. Fapta a fost descoperită pe strada Gheorghe Doja din municipiu, în cursul nopţii trecute, 16 septembrie, la ora 1.40, când polițiștii au oprit în trafic un autoturism, condus de un tânăr, de 20 de ani din Zalău, care se afla sub influența substanțelor psihoactive.“În urma testării, conducătorul auto a ieșit pozitiv la THC (canabis), motiv pentru care i-au fost prelevate mostre biologice de sânge și urină, în vederea stabilirii prezenței în organism de substanțe interzise. În cauză, s-a întocmit dosar penal și polițiștii Biroului Rutier continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente”. De precizat este faptul că, recent, tot în cursul acestei săptămâni, un alt tânăr în vârstă de 25 de ani, tot din Zalău, aflat la volan sub influenţa substanțelor psihoactive (pozitiv la THC canabis), a fost depistat de poliţişti pe strada Simion Bărnuţiu din muncipiu.

Foto cu caracter informativ