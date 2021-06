În parcarea Value Center, o nouă ediție a Maratonului vaccinării

O nouă ediție a Maratonului vaccinării va avea loc la finalul acestei săptămâni, 11- 13 iunie, în parcarea Value Center din Zalău. În perioada precizată orice persoană nevaccinată cu vârsta de peste 12 ani, se poate vaccina fără programare, doar cu cartea de identitate. Copiii şi tinerii cu vârste între 12 şi 18 ani trebuie să fie însoţiţi de un părinte sau tutore. Persoanele vaccinate vor fi înregistrate în Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV) şi vor primi adeverinţe de vaccinare. Vaccinarea se va realiza de către două echipe mobile, cu seruri Pfizer şi Johnson după cum urmează: vineri, 11 mai, în intervalul orar 15 -21; sâmbătă, 12 mai în intervalul orar 9-21 și duminică, 13 mai, în intervalul 9-21. Maratonul vaccinării este realizat de Instituția Prefectului Sălaj, în parteneriat cu Zalău Value Center, Consiliul Județean Sălaj, Primăria municipiului Zalău, Direcția de Sănătate Publică Sălaj, Crucea Roşie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, primăriile din județul Sălaj și Batalionul 317 Sprijin Logistic “Voievod Gelu”. “Vaccinează-te simplu, fără programare, pentru sănătatea ta şi a celor dragi ţie. Putem depăşi această pandemie doar împreună, vaccinându-ne în număr cât mai mare. Te aşteptăm, cu actul de identitate, de vineri până duminică, în parcarea Zalău Value Center. Ia-ţi doza de libertate!”, este mesajul transmis de organizatori.

