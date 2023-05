În aceeași zi, un șofer a fost prins de două ori conducând sub influența alcoolului

Un bistrițean a fost prins de două ori în aceeași zi conducând sub influența băuturilor alcoolice. Sâmbătă, 20 mai, polițiștii Orașului Șimleu Silvaniei au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, a unui bărbat de 35 de ani, din comuna bistrițeană Budești, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de conducere a unei mașini sub influența alcoolului și pentru că avea suspendat dreptul de a șofa. Bistrițeanul a fost depistat de oamenii legii în timp ce conducea pe o stradă din Șimleu Silvaniei, un autoturism, având o concentrație alcoolică de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat și având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice (drept suspendat cu câteva ore înainte, când a fost depistat conducând tot sub influența băuturilor alcoolice). În aceeași zi, la ora șapte, în localitatea Nușfalău, același bărbat a fost depistat în trafic în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a șoferului.

