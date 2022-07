Hoţi prinşi de poliţiştii sălăjeni. Infractorii intrau în casele oamenilor

Polițiștii Postului de Poliție Gârbou au identificat persoanele bănuite de mai multe furturi, comise în dauna unor persoane din comună. Hoţii acţionau prin intrarea în locuinţele victimelor de unde furau bani, telefoane mobile şi alte bunuri.

Potrivit poliţiştilor, una dintre fapte ar fi fost comisă la data de 10 noiembrie 2021, de către un tânăr de 15 ani, din comuna Gârbou. În fapt, acesta ar fi pătruns, fără drept, într-o anexă a unei locuințe din comună, de unde ar fi sustras un motofierăstrău. Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru furt calificat, în vederea administrării probatoriului și dispunerii măsurilor legale. Cea de-a doua faptă a fost comisă în luna aprilie 2021, când o femeie, de 25 de ani și un bărbat de 34 de ani, din comuna Gârbou ar fi pătruns în locuința unui bărbat, în vârstă de 73 de ani, din comună, de unde ar fi sustras trei telefoane mobile și 250 de lei. Față de cele două persoane polițiștii continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, în vederea administrării întregului probatoriu. De asemenea, polițiștii Postului de Poliție Benesat au identificat, vineri, 1 iulie, persoana bănuită că ar fi sustras, în luna aprilie a acestui an, mai multe cabluri din locuințele a doi localnici. Bărbatul bănuit de comiterea faptelor are 49 de ani și este din comuna Benesat, iar față de acesta polițiștii continuă cercetările, în vederea administrării întregului probatoriu.