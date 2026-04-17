Hoți la stadion

Polițiștii zălăuani au fost sesizați de către un bărbat de 68 de ani, din municipiul Zalău, în calitate de administrator al unei baze sportive din municipiu, cu privire la faptul că la data de 6 aprilie, persoane necunoscute au sărit gardul, iar dintr-o anexă au furat bunuri de 1300 lei.

Polițiștii au identificat doi tineri, din municipiul Zalău, bănuiți de comiterea respectivului furt, față de care, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei și a recuperării prejudiciului cauzat.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

