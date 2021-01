Gerul pune stăpânire pe Sălaj

Săptămâna a debutat în Sălaj cu temperaturi scăzute, dar și cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, astfel încât, prima zăpadă din acest an și-a făcut apariția și în județul nostru. Iarna își va intra în drepturi în cursul acestei săptămâni, astfel încât, temperaturile vor scădea treptat până la sfârșitul săptămânii, ajungând la minime de -16 grade Celsius pe timpul nopții. Zilele vor fi, de asemenea, geroase, astfel încât temperaturile vor scădea până la valori de -10 grade C, procesul de răcire a vremii debutând luni, cu temperaturi de 2 grade pe timpul zilei și -2, -3 grade estimate a se înregistra la noapte. În ceea ce privește regimul precipitațiilor, marți, miercuri și joi meteorologii au anunțat ninsori, dar și îngheț, date fiind temperaturile scăzute. Precipitațiile s-ar putea diminua cantitativ spre sfârșitul săptămânii, atunci când gerul va pune stăpânire pe toate localitățile din județ. Așadar, ne așteaptă un sfârșit de săptămână în care vom avea parte de cele mai scăzute temperaturi înregistrate de la debutul acestei ierni.

Share Tweet Share