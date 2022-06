Foișorul ucigaș și o dramă ce putea fi evitată

La bisericuța din Plesca se aud clopotele, sătenii îl plâng pe Virgil Țurcaș, fiul satului. Oamenii sunt împietriți, nu le vine să creadă. Triști sunt și sătenii din Hurez, din Poniță. O scenă desprinsă parcă dintr-un film de groază a fost posibilă, iar acoperișul unui foișor a omorât un om. Putea fi evitată o asemenea dramă? Numai Dumnezeu știe, dar cert este că un astfel de moment dramatic scoate la iveală nereguli, haosul din construcții și alte probleme pe care unii le-au uitat sau se fac că nu știu de existența lor. Este adevărat că nimeni și nimic nu îl mai pot aduce pe Virgil Țurcaș printre noi, el va rămâne doar în amintirile noastre.

Deja știți povestea. Totul a început de la o întâlnire organizată marți de ADI Sălaj Ecodes, o acțiune la care au participat directorul ADI Sălaj Ecodes – Cristian Pop, Vegh Alexandru – reprezentant al ADI Sălaj Ecodes, secretarul Consiliului Județean Sălaj – Cosmin Vlaicu, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj – Claudiu Bârsan, primarul comunei Cizer – Nicolae Pavel, primarul comunei Horoatu Crasnei – Marian Mirișan, regretatul Virgil Țurcaș, angajați ai ADI Sălaj Ecodes, funcționari din alte primării şi prefectul Dari Toma (prefectul a venit ulterior). Cert este că s-a mers la masă în Hurez (?!?), în gospodăria unui localnic, Viorel Feșteu, într-un foișor, o construcție cu fundație din beton, cu grinzi și acoperiș din țiglă. În timp ce participanții se aflau în foișor, o rafală de vânt puternic a făcut ca foișorul să cadă, iar restul este doar o tragedie despre care tot mai mulți spun că putea fi evitată. Nu ne plac bârfele și poveștile nefondate. Pentru asta am stat de vorbă cu unul dintre martorii care au asistat la această nenorocire. Nu vom prezenta identitatea martorului, nici nu este importantă.

O nenorocire

„Totul s-a întâmplat într-o clipă, nu îmi vine să cred, este halucinant, este dramatic. S-a mers direct acolo, la foișor, acolo s-a stat puțin la discuții. A fost o proprietate privată, iar asta a fost o greșeală, noi nu trebuia să mergem acolo. Trecând peste asta, am adunat niște documente care erau acolo și am ridicat privirea, mi-am relaxat gâtul. M-am uitat în sus și am avut senzația că se mișcă lumea cu mine, că amețesc. Mi-am dat seama că se mișcă tavanul și am zis <<ăsta o să cadă!>>. Așa s-a și întâmplat, dar extrem de rapid s-a dus într-o parte. Acoperișul a fost pe noi și Virgil a fost singurul care nu a avut nicio șansă. Avea stâlpul lângă el și grinda a venit peste el. L-a prins exact în unghiul în care grinda a lovit masa. L-a lovit peste stern, în zona pieptului și a stat acolo câteva minute, nu știu câte au fost, cinci sau şase minute. Nu l-au putut scoate de acolo până au venit cu drujba și au tăiat masa, grinda, ce a fost acolo. Am încercat cu toții, dar nu am reușit. L-au scos, părea că și-a revenit puțin, dar degeaba. Era inconștient, s-a sunat după ambulanță. Au venit ambulanțele, unitățile SMURD, a părut o veșnicie, a venit și elicopterul, iar medicul de pe elicopter l-a resuscitat mai bine de o oră. Degeaba, a murit”, ne-a spus martorul.

Primarul din Cizer i-a acordat primul ajutor medical

„Au fost acolo primarul din Cizer și cel din Horoatu Crasnei. Primarul din Cizer a fost lovit și el, dar a fost cel care i-a acordat primul ajutor, i-a făcut respirație <<gură la gură>>, iar primarul din Horoatu Crasnei încerca să-l ajute să respire apăsându-l în zona pieptului. A venit medicul, l-a resuscitat mai bine de oră și ne-am bucurat văzând că s-a stabilizat. Elicopterul aterizase, era acolo. N-au putut să-l mute pe elicopter pentru că iar nu mai era stabil. A intrat din nou în stop-cardiorespirator și medicul a venit în cele din urmă și i-a spus lui Dari Toma că a murit”, ne-a mai spus martorul.

„I-am acordat ajutor, dar n-am putut face mai mult”

L-am contactat pe primarul comunei Cizer, Nicolae Pavel, căruia i-am solicitat amănunte despre cele întâmplate. „Nu știu ce să vă spun, sunt șocat, suntem cu toții șocați de ceea ce s-a întâmplat. Am pierdut un om deosebit, un om integru, un profesionist, un prieten, un fiu al comunei noastre. Eram acolo, era să murim cu toții dacă nu era un ciubăr într-un colț al foișorului. Practic ciubărul a fost cel care a salvat vieți. Domnul subprefect a fost prins între grindă și masă, a fost turtit. I-am făcut respirație artificială, i-am acordat primul ajutor până au venit medicii. A fost în zadar, a murit. N-am cuvinte să pot exprima starea noastră. Îmi pare și ne pare extrem de rău”, ne-a declarat primarul comunei Cizer.

Foișorul era sau nu autorizat? Era obligatorie autorizația pentru o asemenea construcție?

Am luat legătura și cu primarul din Horoatu Crasnei, Marian Mirișan, unul dintre cei care i-a acordat lui Virgil Țurcaș ajutor medical în încercarea de a-l resuscita. L-am întrebat pe primar dacă foișorul a fost construit în baza unei autorizații. „Există o anchetă. Nu vă pot spune în acest moment dacă foișorul are sau nu autorizație, el se află pe o proprietate privată. Foișorul a fost construit acum aproximativ doi ani și vom verifica toate documentele necesare în acest caz. Da, pentru o astfel de construcție este nevoie de autorizație. Nu știu să vă dau detalii de ce s-a ținut această întâlnire în acest loc, eu am fost invitat acolo în calitate de primar. Am stat la masă chiar lângă domnul prefect”, ne-a declarat telefonic primarul comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan.

Vântul, foișorul și masajul cardiac

Potrivit lui Marian Mirișan, totul s-a întâmplat extrem de repede, nu a fost o furtună în adevăratul sens al cuvântului, ci a fost un vânt mai puternic încă de la primele ore ale dimineții. „Cineva a strigat și în acel moment a căzut peste noi. Nici nu mai știu cum m-am aruncat și am ajuns în genunchi. Care cum a putut a ieșit de acolo, a sărit afară, dar domnul subprefect n-a reușit, a căzut o grindă peste dumnealui. O parte de acoperiș a căzut peste ciubăr și așa au avut noroc alți participanți care se aflau acolo. În momentul în care m-am ridicat l-am văzut pe domnul subprefect prins între masă și grinda foișorului. I-am făcut masaj cardiac, am încercat să-l ajutăm, dar nu s-a mai putut face nimic. Dumnezeu să-l odihnească”, ne-a spus primarul comunei Horoatu Crasnei, Marian Mirișan.

Ce spune legea? Cine răspunde?

Legea e stufoasă, legile din domeniul construcțiilor sunt stufoase, chiar confuze, suntem obișnuiți cu asta. Dar, precizări există, legi există, dar de cele mai multe ori nu sunt aplicate, cel puțin în domeniul construcțiilor. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii vine cu detalii despre construcțiile care trebuie autorizate și cele care nu au nevoie de autorizații. N-am vrut să interpretăm legea și am luat legătura cu un avocat și cu un inginer constructor din Zalău care ne-au confirmat că orice lucrare bazată pe o fundație are nevoie de autorizație, chiar și gardul dintre case sau de la marginea proprietății are nevoie de autorizație, iar potrivit surselor noastre oficiale, cel puțin până la ora redactării acestui material, nu se găsise un document oficial care să ateste că foișorul era unul construit în baza unei autorizații de construcție. Legea mai spune că autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

Alo, inspectoratele în construcții, existați?

Am încercat să aflăm un punct de vedere de la Inspectoratul de Stat în Construcții Sălaj. O angajată a instituției, amabilă, ne-a explicat că relații către presă se dau doar de la București, dar legi există și le putem consulta dacă vrem să aflăm pentru ce construcții este nevoie de autorizații. Lucru pe care l-am și făcut. Apropo, mai știe cineva ceva despre aceste inspectorate în construcții, cel puțin în Sălaj, instituția nu a organizat de ani și ani o conferință de presă sau nu ne aducem noi aminte să fi organizat. Să ne scuzați dacă greșim.

Ce spun procurorii?

Contactat telefonic de redactorul Magazin Sălăjean, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Sorin Flonta, ne-a declarat că în acest caz a fost deschis un dosar de urmărire penală. „S-a deschis un dosar penal în care sunt efectuate acte de urmărire penală, iar fapta sesizată este cea de ucidere din culpă. Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei și a fost preluat în cursul zilei de astăzi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. Cercetările vor fi efectuate de Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj sub supravegherea unui procurer din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj”, a declarat prim-procurorul Sorin Flonta.

Ce spun experții?

„Este o tragedie ce s-a întâmplat, dar ajungem aici la vechea meteahnă a românului priceput la toate și la nimic. Se construiește haotic, se apelează la diferiți meșteri doar cu numele. E plin în țara asta de meșteri, toți ne pricepem, dar ne gândim ce bine era să apelăm la adevărații profesioniști când e mult prea târziu. Câte case sunt construite cu diriginte de șantier, cu un architect, câte construcții se derulează sub supravegherea unui specialist prevăzut de legislația în vigoare, credeți că se întâmplă peste tot asta?”, ne-a declarat un cunoscut architect din municipiul Zalău.

Ce spune ITM Sălaj?

Am luat legătura cu oficialii Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, dar au refuzat să facă declarații despre caz, sub pretextul că este în desfășurare o anchetă penală și doar anchetatorii pot oferi detalii.

Plesca, satul care plânge

Între timp, în Plesca se aud din nou clopotele. Sunt mulți cei care plâng, cei cărora nu le vine să creadă că s-a întâmplat o asemenea nenorocire. Drum lin, Virgil Țurcaș.

Redacția