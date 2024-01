Florin PIERSIC, 88 de ani de viață!

Motto: „Dumnezeu ne pune degetul pe frunte când reușim să intrăm perfect în pielea personajului”. Radu BELIGAN (1918-2016), actor și regizor de teatru

Sâmbătă, 27 ianuarie 2024, Florin PIERSIC, cel mai iubit actor român de teatru și film, a împlinit 88 de ani! De când se știe, el iubește oamenii, iar aceștia, mai ales spectatorii și telespectatorii săi, n-au rămas datori, considerându-l un bun național. Mă număr printre aceștia… Despre el și cei 66 de ani de carieră teatrală și cinematografică s-a vorbit și s-a scris mult. Și se va mai vorbi și scrie. Chiar și eu am făcut-o, începând cu 28 septembrie 2003, în urma spectacolului său din cadrul activităților de sărbătorire a 752 de ani de atestare documentară a orașului Șimleu Silvaniei. Atunci am devenit prieteni, datorită și catrenului pe care i l-am compus la întâlnirea oficială de la Primărie: „E artsit între actori, / Cum e crinul între flori. / Însă, este cel mai șic / Fiindcă-i floare de… Piersic!”. Am scris despre domnia sa și în cărțile mele „Amintiri din zodia Berbecului” și „Căutătorul de cuvinte. Și de imagini…”, pe care i le-am oferit, împreună cu adecvatele autografe. Ultimul articol despre acest apreciat și îndrăgit actor („Cu Florin PIERSIC, la Zalău”) l-am scris după spectacolul său „Nu-ntreba câți ani am!”, de la Casa Municipală de Cultură Zalău, în 13 noiembrie 2023. A fost publicat în „Magazin Sălăjean”, cotidian de informație, opinie și publicitate – liderul presei sălăjene, în „făclia” – ziar independent de Cluj, precum și online: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România; Site-ul Primăriei Șimleu Silvaniei; ZTV.ro – Zalău TV; Facebook Marin Ștefan. În plus, am trimis unor rude și prieteni exemplare ale ziarelor „Magazin Sălăjean” și „făclia” sau copii ale paginii cu articolul respectiv!

Acum, la împlinirea vârstei de 88 de ani, scriu din nou despre Florin Piersic, sub impulsul citirii cărții sale „Viața este o poveste…” (și al autografului), și, mai cu seamă, al cuvintelor de pe fotografia sa, pe care mi-a trimis-o în 13 decembrie 2023, drept dovadă a primirii ultimei mele cărții: „Stimate Domnule Profesor, Cartea Domniei Voastre este excepțională! Despre cum scrieți de mine, ce să mai vorbim?! După cum vedeți în fotografie, vă aplaud!”. În acest context, și prin acest articol îmi arăt recunoașterea și prețuirea prietenului meu, marele actor Florin Piersic, pentru cariera sa de excepție în teatru și film. Mai ales la îndemnul lui către cititorii cărții: „Vă invit să mă cunoașteți mai bine, nu doar ca pe actorul pe care cât de cât îl știți, ci și ca pe omul care-și pune inima în palmă, dăruindu-v-o”.

Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (1957), fiind repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. După doar o stagiune, a ajuns la București. A debutat în cinematografie în anul 1958 (Filmul „Ciulinii Bărăganului”, în rolul Tănase, țăran sărac), iar pe scena Teatrului Național din București, în anul 1959, cu rolul titular în „Discipolul diavolului” (Richard Dudgeon). În anii care au urmat, a avut zeci și zeci de roluri în piese de teatru și filme, printre care: Act venețian, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Gaițele, Logodnicele aterizează la Paris, Oameni și șoareci, Străini în noapte, Cartea lui Ioviță, Dulcea pasăre a tinereții, Heidelbergul de altădată, Visul unei nopți de iarnă, Ultima haltă în paradis, Jocul de-a vacanța, Fată fără zestre, În lacrimi de iubire, Flăcăul și focul, Aproape de soare, Celebrul 702, Neamul Șoimăreștilor, De-aș fi… Harap Alb, Răscoala, Tunelul, Șapte băieți și o ștrengăriță, Frumoasele vacanțe, Columna, Mihai Viteazul, Haiducii lui Șaptecai, Zestrea domniței Ralu, Fix Alert, Eminescu versus Eminem.

Florin Piersic și-a iubit foarte mult rolurile din piesele de teatru, ele fiind altele decât cele din filme. Cu toate acestea, el și-a creat personaje de referință și în filme (Mărgelatu, din cele șase serii: Drumul oaselor, Trandafirul galben, Misterele Bucureștilor, Masca de argint, Colierul de turcoaze și Totul se plătește; Harap Alb; haiducul Anghel Șaptecai etc.), care l-au făcut foarte popular. De altfel, dorința primordială a lui a fost să joace cât mai bine cu putință, să dea viață personajelor sale. Și a reușit! Are o memorie formidabilă, antrenată și consolidată chiar din anii de școală, la Liceul de Băieți nr. 3 din Cluj (acum Colegiul Național „Emil Racoviță”) și în studenție, când recita poezii. Iar piesele de teatru și filmele în care a jucat au scos în evidență inteligența, naturalețea și spiritul său creator, devenind un talentat și neîntrecut povestitor, chiar un mare orator!

Florin Piersic deține titlul de „Cetățean de Onoare” al orașelor: Bacău, Baia Mare, București, Caracal, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Oradea, Sighetu Marmației și Suceava. A fost distins cu Ordinul „Meritul Cultural” clasa a V-a” (1967) și decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler” (30 mai 2002) „pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care a dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”. De asemenea, a fost distins cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer (27 ianuarie 2016). În plus, deține Premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania și Medalia de Aur a Artelor Transilvane (amble în anul 2009), fiind și primul actor român care a primit o stea pe Aleea Celebrităților din București (31 ianuarie 2011). Iar din 26 ianuarie 2011, Cinematograful „Republica” din Cluj-Napoca se numește Cinema Teatru „Florin Piersic”.

Așadar, Florin Piersic, actorul cu chip de Făt Frumos al teatrului și filmului românesc, OMUL cu un farmec special, elegant, dezinvolt și exuberant, ce întruchipează tinerețea veșnică, a ajuns la 88 de ani de viață! Frumoasă vârstă, un simbol al prieteniei și iubirii! Chiar și pentru mine, conform dedicației din cartea sa: „Iubitului meu Prieten Marin Ștefan, Cu speranța asigurantă că ne vom mai vedea. Vă felicit și vă îmbrățișez! Florin Piersic 2023”.

Mulțumindu-i mult și îmbrățișându-l prietenește, îi spun:

La mulți ani cu sănătate, Florin PIERSIC!

Prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

Publicist, Șimleu Silvaniei