Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi și-a desemnat premianții

Cea de-a XI-a ediție a Festivalului Județean de Teatru pentru Elevi, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, și-a desemnat premianții. Acest eveniment i-a avut în calitate de actori pe tinerii talentați ai județului, elevi care și-au însușit roluri, au dovedit implicare și talent actoricesc. Creativitatea și-a spus cuvântul prin fiecare interpretare a elevilor care au interpretat piese teatru în fața juraților.

Zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a avut loc această nouă ediție a Festivalului Județean de Teatru pentru Elevi. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS) și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Premianții acestei ediții

La secțiunea teatru popular, juriul, format din prof. dr. Mădălina Rus, Gabriel Boticaș și Anghel Dușcaș, a decis acordarea următoarelor premii:

Premiul I – trupei SIMS de la Școala Gimnazială nr. 1 Buciumi;

Premiul al II-lea – trupei CHIEȘDENII de la Școala Gimnazială nr. 1 Chieșd;

Premiul special pentru autenticitatea costumelor populare: trupa Chieșdenii.

Cât despre secțiunea teatru dramatic, clasele V-VIII, juriul format din prof. dr. Flavia Ardelean, Alice Valeria Micu și Ion Pițoiu-Dragomir, a hotărât acordarea următoarelor premii și mențiuni:

Premiul I – trupei Lumea Ludens de la Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna;

Premiul al II-lea – elevului Tuns Ionuț Alex de la Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos;

Premiul al III-lea – trupei ValcăuArt de la Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos;

Mențiuni – trupei Thalia de la Colegiul Național „Silvania” Zalău; trupei EXCELENT de la Palatul Copiilor Zalău / Club Cehu Silvaniei; trupei ȘTRUMFII de la Școala Profesională Sâg.

La secțiunea teatru dramatic, licee și colegii, juriul format din prof. Marcel Lucaciu, Daniel Săuca și Ancuța Mărieș, a decis acordarea următoarelor premii, mențiuni și premii speciale:

Premiul I – trupei MIMESIS de la Colegiul Național „Silvania” Zalău;

Premiul al II-lea – trupei amiS de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău;

Premiul al III-lea – trupei INCOGNITO de la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău;

Mențiune – trupei ILARIANT de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.

Premiul special pentru scenariu: prof. Marius Pușcaș de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.

Premii speciale de interpretare: elevele Nicole Demjen (CNS Zalău); Paula Ianc („Avram Iancu”) și Sara Varga (Liceul de Artă).

Obiectivele festivalului

An de an, festivalul își propune educarea tinerilor în formarea unui comportament adecvat în sălile de spectacole, fie în calitatea lor de spectatori, consumatori de acte culturale, fie în cea de creator al acestuia. Totodată, descoperirea de noi talente în domeniul artei interpretative și favorizarea de opțiuni profesionale în rândul elevilor constituie un alt obiectiv al organizatorilor. Dintre acestea se regăsesc actoria, regia, scenografia sau teatrologia. Mai mult, concursul reprezintă un prilej în vederea păstrării portului popular și a obiceiurilor tradiționale. Ediția din acest an a avut loc în perioada 14-16 martie, la Zalău.