Femeie din Păușa, drogată la volan pe bulevard

O femeie în vârstă de 38 de ani din localitatea Păușa, comuna Românași, s-a ales cu dosar penal după ce, la finalul săptămânii trecute, a condus sub influența drogurilor. Aflată la volanul unei mașini, pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiu, femeie a fost oprită de polițiști, iar în urma testării cu aparatul drugtest rezultatul a fost pozitiv. În plus, în urma unui control polițiștii au găsit într-unul din buzunarele ei mai multe plicuri transparente care conțineau o substanță cristalină, despre care oamenii legii spun că există suspiciunea că face parte din categoria celor care produc efecte psihoactive și sunt interzise la deținere. Femeia s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea de droguri de risc pentru consum propriu fără drept, efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a produce efecte pshihoactive şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub efectul substanţelor psihoactive. De asemenea, cantitatea de substanțe a fost confiscată de polițiști.

foto cu caracter informativ