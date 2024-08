Examenul de Definitivat: rata de promovare este 75,75%

Rezultatele finale, înregistrate după soluționarea celor 21 de contestații la proba scrisă a Examenului Naţional pentru definitivare în învăţământ, sesiunea 2024, au fost publicate în data de 6 august, pe site-ul dedicat și în Centrul de examen Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. În județul Sălaj, din totalul de 99 de candidați promovaseră, inițial, 74. După contestații, a mai promovat un candidat, rata de promovare fiind de 75,75%. Dintre cei 75 de candidați promovați, 25 au obținut note la examen între 9 și 10, 33,33%, iar 50 au obținut note între 8 și 9, 66,66%. De asemenea, nu s-au înregistrat note de 10 anul acesta. Cea mai mare notă la examen, 9,82, a obținut-o Burghele Andrei la disciplina de examen Istorie, urmat de Maghiar Anamaria, cu nota la examen 9,80 la disciplina de examen Matematică și Turian Alexandru, cu nota la examen 9,69, la disciplina de examen Educație fizică și sport. Au fost respinși 24 de candidați dintre care 16 cu note la examen între 7 și 7,99, 6 cu note între 6 și 6,99 și 2 candidați cu nota între 5 și 5,99. Nu au fost candidați la examen cu note sub 5, dar s-au înregistrat 4 note sub 5 la proba scrisă. Totodată, lucrările au fost evaluate și reevaluate digital. Potrivit metodologiei, proba scrisă este parte constitutivă a examenului, iar nota obținută are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele examenului, inclusiv proba scrisă. Candidații promovați și-au atins obiectivul propus: definitivarea, respectiv dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

