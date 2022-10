Eroii români, omagiați în Slovacia

Am avut privilegiul de a petrece momente de neuitat în prezența unor oameni patrioți. Patriotismul lor nu doar se simte, se vede prin ceea ce au făcut, fac și cu siguranță vor face.

Este vorba despre un grup de aproximativ 50 de persoane, majoritatea la vârsta senectuții, membri ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Zalău care, la inițiativa lui Ioan Ivașcău – președinte CARP, au hotărât să cinstească memoria înaintașilor căzuți pe câmpurile de luptă în afara granițelor țării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Cehoslovacia (actuala Slovacie). Au străbătut sute de kilometri pentru a aduce un pios omagiu celor peste 10.300 de soldați români care s-au jerfit în luptele purtate, în perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai 1945, pentru eliberarea Cehoslovaciei, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Osemintele lor se află într-unul dintre cele mai mari cimitire ale ostașilor români din afara țării.

S-au ”îmbarcat” în autocar și au luat cu ei: coroane, colaci pentru prinos, dar și un preot, așa cum e tradiția și au pornit spre Slovacia.

”Pentru că se apropie Ziua Armatei Române, am hotărât să ne cinstim înaintașii. Noi aducem omagii eroilor noștri, nu doar în zile și momente cheie care sunt marcate la nivel național la anumite date, ci de fiecare dată când avem ocazia. Anul acesta am hotărât, alături de membrii noștri, să aducem un omagiu ostașilor români căzuți pe front pentru eliberarea Cehoslovaciei de trupele fasciste, în cel de-Al Doilea Război Mondial, eroi ale căror oseminte se află în cel mai mare cimitir al ostașilor români din afara granițelor țării, în orașul Zvolen, dar și la Obeliscul Negru din orașul Banska Bystrica. Este un monument ridicat în cinstea Armatei Române care a participat la eliberarea orașului de sub ocupație nazistă. Dacă nu ne cunoaștem istoria, cultura și tradiția și nu le transmitem mai departe, dacă nu ne onorăm înaintașii, dacă nu ne iubim țara, chiar dacă nu e una ca afară, cu siguranță ne vom pierde ca nație. Noi așa știm și simțim că trebuie să facem”, a precizat Ioan Ivașcău – inițiatorul acțiunii.

Obeliscul Negru din orașul Banska Bystrica

După o călătorie de câteva ore, popasuri scurte și dese, grupul CARP Zalău, alături și de reprezentanți ai Cultului Eroilor Regina Maria – filiala Sălaj, au ajuns la prima destinație: Obeliscul Negru din orașul Banska Bystrica. La sute de kilometri de casă, în centrul orașului slovac a răsunat imnul țării gazde (așa cum prevede protocolul) și apoi imnul ”Deșteaptă-te Române” intonat de grupul de sălăjeni vizibil emoționați. Unii, în semn de respect au decis să fie prezenți la acest eveniment în costume populare, dar toți, fără nicio excepție, au fluturat drapelul românesc. Sălăjenii noștri au fost întâmpinați de un reprezentant al Primăriei Banska Bystrica care, de asemenea, a cinstit memoria înatașilor noștri cu o jerbă.

„Avem plăcerea ca din partea Primăriei și Consiliului Local, al reprezentanților pensionarilor din Zalău și județul Sălaj – România să vă adresăm sincere mulțumiri că ne onorați cu prezența dumeavoastră la un moment semnificativ din istoria României cinstind memoria eroilor români din cel de-Al Doilea Război Mondial, eroi cărora le datorăm atât noi poporul român, cât și poporul dumeavoastră, libertatea de astăzi. Vă mulțumim pentru grija pe care o manifestați pentru îngrijirea și păstarea curată a simbolului libertății popoarelor noastre, monumentul și cimitirul eroilor români”, a spus reprezenatul delegației sălăjene.

Momentul de la Banská Bystrica a fost unul emoționant și impresionant pentru toți participanții. Acolo, autoritățile locale din orașul slovac cinstesc anual memoria înaintașilor noștri în cursul lunii martie. Delegatul echipei din Zalău – Ioan Ivașcău, care a avut și rolul de mesager pentru autoritățile locale, respectiv Primăria municipiului Zalău – partener în organizarea acestui eveniment, a dus așa cum prevede ”tradiția” între autorități simboluri specifice, în semn de prețuire și bună colaborare. Atențiile oferite au fost atât din partea CARP, cât și din partea atorităților locale zălăuoane. După momentul Banská Bystrica grupul de sălăjeni, îndrumat de ghidul Ioan Abrudan, a vizitat obiectivele turistice din zonă.

Obeliscul Negru din Banská Bystrica este un simbol al recunoştinţei pentru Armata Română. Realizat din marmură neagră este impresionant prin dimensiuni, iar pe una dintre laturile sale scrie cu litere în limba slovacă şi limba română: ”Mulţumiri Armatei Române, eliberatoarea oraşului!”.

„Pe urmele eroilor români„, la Zvolen

De la Obeliscul Negru din Banská Bystrica grupul de sălăjeni a pornit din nou la drum „Pe urmele eroilor români”, în orașul Zvolen. Aici, la intrarea în cimitirul central au fost întâmpinați de Lupak Vlado – viceprimarul orașului, care și-a arătat disponibilitatea chiar dacă actualmente în Slovacia activitatea este una încărcată având în vedere faptul că au loc alegeri locale. În cimitirul central de la Zvolen sălăjenii, dar și reprezentantul comunității slovace, au depus coroane și jerbe la monumentul eroilor. Au urmat desigur un alt moment solem, plin de emoție vizbil pe chipurile tuturor celor prezenți. Preotul zălăuan Ștefan Lucaciu, prezent la eveniment, a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor, exact așa cum prevede datina. Omagiile aduse de grupul de sălăjeni la Monumentul eroilor români din Zvolen au constat nu doar în poezii și cântece patriotice interpretate la unison, dar și în discuții istorice între cei prezenți. După „momentul” solemn din cimitirul eroilor români de la Zvolen și o vizită a locului, a urmat și o masă copioasă. Nu una la restaurant, ci una în aer liber, desigur nu în cimitir, unde sarmalele transportate în portbagajul autocarului, tocmai din Zalău, s-au păstrat calde. Apoi, exact așa cum e tradiția la români, la plecare sălăjenii au încins Hora Unirii.

În orasul Zvolen, Slovacia, cimitirul central este dedicat eroilor români care s-au jertfit în luptele purtate, în perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai 1945, pentru eliberarea Cehoslovaciei, în timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Acesta a fost construit în anul 1958, aici avându-și locul de veci 10.384 de militari români. Este unul dintre cele mai mari cimitire ale eroilor români care au cazut pe câmpurile de luptă în afara granițelor țării în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. In centrul cimitirului se afla un monument, cu o deschidere de aproape 50 de metri, realizat în stil arhitectonic românesc: pe un postament impunător este așezată o lucrare plastică din beton, placată cu marmură albă. Deasupra este fixată o uriasă coroană din frunze de laur. Pe latura din fată a monumentului a fost săpat în marmură urmatorul text, în limbile română și cehă: „Glorie vesnică eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Republicii Cehoslovacia de sub jugul fascist – 1944-1945”. În jurul acestui monument sunt aliniate morminte individuale sau comune în care se odihnesc eroii armatei române căzuți în luptele purtate la Banska Bistrica, Piestany, Brezno, Detvo, Buzica, pe piscurile Muntilor Javorina, pe Nitro sau pe Hron. Cimitirul este organizat în patru zone distincte, fiecare dintre acestea fiind împărțite în parcele, în care sunt menționate numele eroilor români înhumați aici. În cimitir sunt aproximativ 500 de însemne de căpătâi, pe care sunt menționate gradul, numele și prenumele, unitatea militară din care au făcut parte și locul unde au căzut în luptă. Pentru ceilalți militari sunt amenajate morminte de război comune, în ordinea alfabetică a localităților de pe teritoriul Slovaciei de unde provin rămășitele lor pământești, pe o placă de bronz fiind trecute numele acestora. Pentru acei eroi români cărora, atunci când au fost exhumați, nu li s-au identificat datele personale, este menționat „Erou român necunoscut”.

Excursie în Ungaria, croazieră pe Dunăre

Drumul parcurs din Slovacia până în Ungaria, locul unde sălăjenii au poposit o noapte, mai exact atmosfera din autocar a fost de poveste: cântece patriotice, glume și multă veselie. Din programul „Pe urmele eroilor români” nu a lipsit vizitarea capitalei Budapesta și a obiectivelor turistice, inclusiv o croazieră de aproximativ două ore pe Dunăre, croazieră în care cei prezenți au avut parte de șampanie, mâncare și o prezentare a orașului realizată de Nistor – ghidul de pe vas. Nici aici, pe puntea vasului de croazieră, nu a lipsit voia bună specifică.

Dansurile, dar și mai ales cântecele românești au răsunat pe Dunăre, la Budapesta, într-o atmosferă de neuitat. Desigur, drumul spre casă Budapesta – Zalău, a fost din nou unul încărcat de veselie în care nimeni, în ciuda vârstei, n-a acuzat nici măcar o simplă cefalee. Au fost cu adevărat momente de neuitat, încărcate de emoție, dar și de voie bună mai ceva „ca la carte”. Organizatorii și-au propus să mai organizeze astfel de ieșiri în Slovacia, dacă vor putea chiar anual pentru a lua parte și la activități de întreținere a mormintelor soldaților români.

De precizat este faptul că un rol important în organizarea acestei acțiuni l-au avut și autorităților locale slovace, respectiv consulul slovac Jablocinski Miroslav și preotul Albert Augustin din Șinteu.