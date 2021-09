Elicopterul SMURD, solicitat la Halmăşd

În urma cu puţin timp, Garda Nuşfalău a fost solicitată sa intervină pentru a extrage o persoană prinsă sub un tractor în padurea din zona localităţii Cerişa, comuna Halmăşd. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” Sălaj, victima a fost scoasă de sub tractor şi a fost preluată de un echipaj SMURD de la Nuşfalău. “Persoana este conştientă, dar are multiple leziuni. Elicopterul a fost solicitat în sprijin şi a preluat victima pentru transportul la Zalău”, au transmis de faţa locului reprezentanţii ISU Sălaj.

