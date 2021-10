Elevii și profesorii unui liceu din Zalău au protestat prin dans împotriva traficului de persoane

Protest inedit la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Astăzi, elevi și profesori ai liceului au protestat prin dans împotriva traficului de persoane, acțiunea fiind organizată în cadrul Proiectului „Nu sunt de vânzare”, activitate inițiată de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj.

Elevii au purtat pancarte cu mesaje îndreptate împotriva fenomenului ce vizează traficul de persoane, iar unii au dansat alături de profesori în curtea școlii.

Activitatea desfășurată astăzi la A.P.I. Zalău a fost coordonată de profesoara Aniela Lung. „Astăzi marcăm Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane. Am răspuns inițiativei Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj care, prin proiectul <Nu sunt de vânzare!>, dorește să conștientizeze populația școlară, tinerii din mediul educațional, asupra pericolului pe care îl reprezintă acest fenomen. Marcăm această zi prin tot felul de activități. Am organizat o serie de sesiuni informaționale în care le-am explicat tinerilor ce înseamnă acest fenomen, cât de periculos este, iar în pauza mare am organizat un <flashmob > la care au participat elevii și cadrele didactice din școala noastră. Nu este un moment statistic, ci unul în mișcare”, ne-a declarat profesoara Aniela Lung.

foto: Magazin Sălăjean