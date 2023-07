Elevii Școlii Gimnaziale din Stârciu, premiați la Festivalul de teatru pentru elevi „Alter Ego”

Festivalul de teatru pentru elevi „Alter Ego” se desfășoară la Turda încă din 2003. Acum a ajuns la cea de XIX-a ediție. Cu privire la rolul și impactul acestui eveniment cultural de tradiție, la nivel școlar dar și social, organizatorii spun că „Fiecare ediție a implicat un număr mare de elevi de la școlile turdene, de la alte școli din județ și din țară. Implicarea elevilor în acest festival a dus la creșterea interesului lor pentru teatru și pentru arta dramatică, atât ca fenomen cultural, cât și ca modalitate de exprimare a propriilor personalități și abilități creative”.

Despre ediția din acest an

Premiera ediției de anul acesta a constat în introducerea unei secțiuni dedicată pieselor de teatru interpretate în limba engleză și franceză. Finala competiției a avut loc, la sfârșitul lunii mai, cu participarea exclusivă a trupelor de teatru formate din elevi din clasele I – VIII. La această ediție au participat elevi din Turda, Cluj-Napoca, Argeș, Huedin, Sălaj și București.

Sălajul a fost reprezentat cu brio de elevii Școlii Gimnaziale din Stârciu, sub îndrumarea directă a profesoarei Ana Panc. Interesant este că profesoara predă limba și literatura română, dar aceasta a descoperit teatrul din întâmplare și de atunci nu s-au mai despărțit.

Cum a apărut teatrul la Stârciu

Trupa Intermezzo de la Stârciu a fost creată în anul 2008. În prezent din trupă fac parte trei elevi din clasa a VIII-a (David Culcer, Naomi Taloș și Andreea Sabo), dar profesoara ne-a asigurat că vine puternic din urmă un suflu nou adus de elevii talentați din clasa a VI-a și a VII-a. Este pentru a treia oară când această trupă de teatru participă la festivalul de teatru „Alter Ego” din Turda. Succesul a fost deplin încă de la prima participare. În anul 2008, trupa a obținut premiul I la secțiunea Dramaturgie – interpretare. A doua oară, concurența a fost acerbă și, în ciuda unei pregătiri riguroase, trupa nu a mai reușit să treacă de selecția online. Cu toate acestea, membrii trupei nu s-au descurajat, au muncit din ce în ce mai mult alături de profesorul lor. Rezultatele nu au întârziat să apară. În acest an, la cea de XIX-a ediție, Școala Gimnazială din Stârciu se mândrește cu două premii. Eleva Noemi Ana-Maria Taloș a obținut premiul I la secțiunea Gimnaziu Interpretare, iar trupa Intermezzo din care aceasta face parte a obținut premiul al II-lea la secțiunea Gimnaziu Spectacol cu piesa „Vrem să vă dăruim câte o fereastră”.

Palmaresul trupei de teatru Intermezzo

Din momentul înființării și până în prezent, mai puțin pe durata pandemiei, trupa nu a ratat prezența la festivalurile și concursurile județene și regionale de teatru. Cele mai recente premii obținute în acest an școlar care tocmai s-a încheiat au fost cele obținute la cea de-a IX-a ediție a Festivalului de teatru pentru elevi organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. În perioada 24-25 noiembrie, la ambele secțiuni ale concursului (teatru popular și teatru dramatic), trupa Intermezzo a obținut premiul I. Coordonatorul trupei ne-a declarat că aceste rezultate presupun foarte multă muncă și disciplină din partea elevilor, dar rezultatele pozitive o motivează să continue acest proiect cu tot mai multă pasiune și dăruire. Desigur, rezultatele se datorează, în mare parte, și conducerii școlii care susține încă de la început acest proiect. Totodată, Primăria Horoatu Crasnei asigură de fiecare dată transporul trupei oriunde este nevoie.

Despre proiectele de viitor ale trupei de teatru

Proiectele de viitor ale trupei de teatru Intermezzo sunt direct legate de ambiția profesorului Ana Panc de a duce cât mai departe ceea ce a creat și dezvoltat. Cu privire la modul în care percepe teatrul și misiunea ei, coordonatorul trupei ne-a declarat că „teatrul este pasiunea mea. Piesele de teatru popular, cu care participăm la concursuri și festivaluri, sunt scrise de mine. Teatrul m-a descoperit pe mine, din întâmplare. Pentru mine teatrul înseamnă artă, cultură, nici nu am știut că pot face asta până când am fost provocată de colegi să iau parte la acest proiect. Am acceptat și teatrul m-a convins că pot face lucruri la care nici nu m-am gândit. Îmi place, desigur, și muzica și poezia. Toate sunt legate una de alta și poate de asta și simt și gândesc teatrul”.

Legat de viitor, Ana Panc deja pregătește noua generație de artiști. Ea spune că la Stârciu chiar există un filon solid de talent actoricesc. Întrebată ce se poate face mai departe cu elevii din localitate, răspunsul ei ne-a surprins: „Important e să ai diamante. Noi le șlefuim și încercăm să le punem cât mai bine în valoare. Copiii și părinții de multe ori nici nu sunt conștienți de ce le-a pus Dumnezeu în cale, de talentul și de harul lor. Hobby-ul ar trebui să fie profesia lor. În acest mod provocările vieții vor fi mult mai ușor depășite și vor face totul din plăcere și pasiune, fără să se plângă că merg la un serviciu care nu le face plăcere și care nu-i reprezintă. Viața este scurtă, prin urmare este firesc să faci ceea ce îți place cu adevărat”.