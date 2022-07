Elevă din Zalău, premiată de ministrul Educaţiei

O elevă din clasa a VII-a de la Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău a obținut mențiune la Concursul Național „Memoria Holocaustului”.

Este vorba despre Bradin Katherine, clasată pe locul VIII la nivel naţional, elevă pregătită de profesoară Anca Puie. Unic în Europa, concursul „Memoria Holocaustului” s-a desfășurat în cursul săptămânii trecute, în perioada 6 – 8 iulie, gazdă fiind Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și a reunit elevi de gimnaziu și liceu din 38 de județe. „Te prețuim dragă Kate! Bravo! Aprecieri pentru doamna profesoară Anca Puie, cea care te-a pregătit cu migală și a crezut in tine, încurajându-te și simțind alături de tine!”, a precizat profesora Aurelia Pavel, directorul unităţii de învăţământ din Zalău. Eleva a fost premiată de ministrul Educaţiei – Sorin Câmpean. La festivitatea de premiere au fost prezenţi şi dr. Alexandru Florian – director General Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii și ai altor ambasade. Ediția 2022 are o semnificație aparte, întrucât în acest an a fost aprobată introducerea cursului „Istoria evreilor. Holocaustul” în trunchiul comun/planurile-cadru de învățământ.

Concursul, organizat de Ministerul Educației, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al municipiului București, este unic în Europa și pune în valoare creativitatea elevilor, având mai multe obiective în principal prezentarea și înțelegerea problematicii Holocaustului, a consecințelor și a semnificației acestuia prin încălcarea brutală și violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor și a dreptului primar natural al omului – dreptul la viață.

Share Tweet Share