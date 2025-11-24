Dublu eveniment la Zalău: premierea elevilor de la Concursul „Iuliu Suciu” și lansarea unui volum al Ileanei Petrean-Păușan

Săptămâna aceasta va fi marcată de două evenimente speciale, ce vor reuni scriitori și oameni pasionați de lectură și creativitate. Sala de conferințe a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău va fi gazda festivității de premiere a câștigătorilor celei de-a XXIX-a ediții a Concursului judeţean de creaţie literară pentru elevi „Iuliu Suciu”.

Competiția a fost organizată de Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău și Cenaclul „Silvania”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Mai mult, gala de decernare a premiilor va fi dublată și de lansarea recentului volum semnat de Ileana Petrean-Păușan, intitulat „Sculpturi în bobul de rouă”, apărut la Editura „Caiete Silvane”. Ambele evenimente vor avea loc miercuri, 26 noiembrie, începând cu ora 17.

Ileana Petrean-Păușan este membră a Cenaclului literar „Silvania” și a Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, iar de-a lungul anilor a mai publicat volumele: „Maci pe rotativă” – poezii, Editura „Silvania”, Zalău, 2005; „Bisericile de lemn din Sălaj” (în colaborare cu Gh. Chende şi Ioan Ghiurco), Editura „Silvania”, Zalău, 2008; „Gânduri pe rotativă”, Editura Silvania, Zalău, 2011; iar la Editura „Caiete Silvane” volumele „Treznea, localitate martir a neamului românesc”, monografie (2014) și „Doctorul Ioan Puşcaş, pentru viaţă fără bisturiu”, monografie (2022).

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii, atât în format tipărit, cât și în format e-book.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS), instituție a Consiliului Județean Sălaj.