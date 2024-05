Dublă lansare de carte dedicată lui Corneliu Coposu la Bobota

A apărut la Editura „Caiete Sălăjene”, cu ajutorul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, următoarele volume: „Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938)”, ediția a doua, revizuită, de Corneliu Coposu și „Monografia familiei Coposu. Între istorie și memorie”, ediția a doua, revizuită și adăugită de Marin Pop. Apărut în colecția „Restituiri”, volumul a fost întocmit și îngrijit de către cercetătorul științific Marin Pop, care, de asemenea, semnează și studiul introductiv. „Prezentul volum continuă munca deosebită a reputatului istoric clujean Mircea Popa, care a realizat o selecție de articole din întreaga operă scrisă a lui Corneliu Coposu, între 1935-1947 și după 1990, în lucrarea Corneliu Coposu, „semnele timpului”. Am considerat că perioada clujeană, cuprinsă între anii 1935-1938, perioada de debut și ascensiune profesională vertiginoasă a tânărului jurnalist Corneliu Coposu, redactor la ziarul „România Nouă” din Cluj, este una distinctă în cadrul operei sale scrise. Este și cea mai prolifică, deoarece în paginile ziarului amintit publică în cei aproape trei ani de activitate, respectiv 17 octombrie 1935 – 19 aprilie 1938, când ziarul este desfințat de cenzura carlistă, aproximativ 200 de artiole. Având în vedere faptul că după instaurarea regimului comunist, Corneliu Coposu a fost marginalizat și trecut la index, la fel ca întreaga elită interbelică, am considerat că avem datoria morală de a oferi publicului o parte mai puțin cunoscută a operei sale scrise”, relatează Marin Pop. Volumul „Monografia familiei Coposu. Între istorie și memorie” de Marin Pop a apărut în colecția „Monografii”. „Lucrarea de față își propune să introducă în circuitul științific informații despre familia Coposu, precum și activitatea înaintașilor lui Corneliu Coposu, pe care le-am descoperit în documentele de arhivă. De asemenea, de un real sprijin ne-au fost informațiile inedite primite de la distinsele surori, Flavia și Rodica Coposu”, mărturisește același Marin Pop. Totodată, Virgiliu Țârău adaugă următoarele: „Întinsă pe parcursul a două secole, reconstituirea urmărește traiectul social al devenirii familiei Coposu, într-un cadru istoric specific afirmării naționale a românilor transilvăneni. Cu toate că îl are în centrul atenției pe Corneliu Coposu, mai mult de jumătate din lucrare este dedicată apropiaților săi. Pentru a-și realiza fresca de epocă în care să își așeze personajele, autorul procedează inspirat, creionând genealogic nu doar profiluri istorice, ci și agendele emancipaționiste care le-au caracterizat activitatea”. Flavia Coposu Bălescu, sora fostului senator al României, a adăugat urmatoarele afirmații: „Consider această lucrare deosebită ca o restituire peste veacuri a dragostei și recunoștinței generației tinere către cei care au iubit aceste plaiuri, indiferent dacă dăruirea și sacrificiile lor au pornit de la Glod, Plopiș, Surduc, Cioara, Bobota, Șimleu sau Jibou, tot din Țara Sălajului au pornit”.

