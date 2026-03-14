Două zile de literatură și cultură la Zilele revistei „Caiete Silvane”

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Revista și Editura „Caiete Silvane”, sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău, organizează Zilele revistei „Caiete Silvane”, ediția a XVIII‑a, ce se vor desfășura la Cluj-Napoca și Zalău, în perioada 19-20 martie 2026.

Joi, 19 martie 2026, de la ora 12, este programată o întâlnire cu Ion Taloș. Reputatul etnolog va fi distins cu Premiul Revistei „Caiete Silvane” pentru anul 2026 și va susține o conferință. Evenimentul va avea loc la sediul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, situat în Cluj-Napoca, pe strada Universității nr. 1.

Vineri, 20 martie 2026, începând cu ora 11, vor avea loc desanturi scriitoricești simultane în Zalău, la Colegiul Național „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”. Tot vineri, de la ora 16, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Piața 1 Decembrie 1918 nr. 12), vor avea loc prezentări și lansări de carte, precum și un recital poetic. Intermezzo-ul muzical va fi susținut de elevi ai Liceului de Artă „Ioan Sima”.

Zilele revistei „Caiete Silvane” sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Primăriei Municipiului Zalău, Editurii „Școala Ardeleană”, Instituției Prefectului – Județul Sălaj, Cenaclului literar „Silvania”, Reprezentanței Sălaj a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, Asociației „Curierul Timpului”, Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Colegiului Național „Silvania”, Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”, Liceului de Artă „Ioan Sima”, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu”, Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, Arhivelor Naționale ale României – Serviciul Județean Sălaj și Fort Silvan.