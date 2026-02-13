Doi patrupezi măresc familia jandarmilor sălăjeni

Familia jandarmilor sălăjeni s-a mărit cu doi noi membri patrupezi, plini de energie și entuziasm. Este vorba despre Iacar și Iadava, doi pui de ciobănesc belgian, în vârstă de cinci luni, care au început deja pregătirea pentru a deveni parteneri de încredere în misiunile operative ale forțelor de ordine.

Cei doi câini au absolvit recent cursul de predresaj desfășurat la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, unde au demonstrat aptitudini și calități esențiale pentru activitatea specifică structurilor de ordine publică.

Deși abia se află la început de drum, parcursul lor profesional este deja stabilit. Iacar și Iadava vor urma specializarea în patrulare-intervenție, pregătindu-se pentru a sprijini jandarmii sălăjeni în îndeplinirea misiunilor.

Loialitatea, curajul și disciplina se formează încă din primele etape ale pregătirii, iar cei doi tineri parteneri canini se bucură de îndrumarea necesară pentru a-și dezvolta aceste calități.