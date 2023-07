Directorul Centrului pentru Persoane Vârstnice din Tihău, condamnat la închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă

Judecătorii Secției Penale a Tribunalului Sălaj l-au condamnat la închisoare cu suspendare pe directorul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din localitatea sălăjeană Tihău, Nicoleta Mureșan. Sentința a fost dată în data de 21 iunie 2023 și a fost publicată pe portalul instanței sălăjene. Potrivit anchetatorilor, pedeapsa a fost aplicată pentru comiterea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. „Tip soluție: condamnare fără acord de recunoaştere. Soluția pe scurt: în baza art. 360 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. condamnă pe inculpata M. N. (…) la pedeapsa de 6 (şase) luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată. Condamnă pe inculpata M. N. la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată. În baza art. 47 C.p. raportat la art.273 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. condamnă pe inculpata M. N. la pedeapsa de 6 (șase) luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată. În baza art. 47 C.p. raportat la art. 322 alin. 1 C.p. condamnă pe inculpata M.N. la pedeapsa de 6 (șase) luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.p. aplică inculpatei M.N.pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, şi anume 6 (şase) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatei M. N. sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Sălaj pe durata unui termen de încercare de 3 ani, termen stabilit potrivit prevederilor art.92 alin.1 C.p. şi care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare”, se arată pe portalul instanței sălăjene. Pentru inculpatele Vasian Aurelia și Maria Jugrestan, foste angajate ale centrului și acuzate de anchetatori de purtare abuzivă față de persoane internate în unitate, a încetat urmărirea penală ca urmare a intervenirii prescripției. Potrivit unor surse judiciare oficiale, printre altele, directorul centrului este acuzat că a accesat fără drept conturile bancare ale unor persoane internate în centru, iar Vasian Aurelia și Maria Jugrestan că au avut un comportament abuziv față de persoane îngrijite în unitate.

M. S.

