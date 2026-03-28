Descinderi de amploare în urma spargerilor de locuințe din Șimleu Silvaniei

La data de 27 martie, în urma activităților de cercetare efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din comuna Plopiș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat (4 acte materiale), tentativă la furt calificat (5 acte materiale) și violare de domiciliu (2 acte materiale).

Din cercetările efectuate de polițiștii orașului Șimleu Silvaniei cu sprijinul celor din cadrul Poliției Municipiului Zalău, a reieșit faptul că, în perioada 4–8 martie, acesta, împreună cu alți doi bărbați din județul Prahova, ar fi pătruns sau ar fi încercat să pătrundă, prin efracție, în mai multe imobile din orașul Șimleu Silvaniei și din localitățile Panic și Hereclean, de unde ar fi sustras bijuterii și bani.

Astfel, la data de 27 martie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, cu sprijinul specialiștilor criminaliști și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat două percheziții domiciliare în localitatea Plopiș și în municipiul Zalău, ocazie cu care au fost ridicate mai bunuri de interes pentru cauză.

Totodată, cu ocazia perchezițiilor efectuate, bărbatul de 43 de ani a fost depistat și condus la sediul poliției, în vederea continuării cercetărilor.

În urma activităților desfășurate, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj, urmând a fi prezentat magistraților în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Cei doi bărbați din județul Prahova se află încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Prahova, fiind arestați preventiv pentru săvârșirea altor infracțiuni de furt calificat.

Față de cei trei bărbați, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a prejudiciului cauzat, recuperării acestuia, documentării întregii activități infracționale și tragerii la răspundere penală.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție”, precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.