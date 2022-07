Culmea nesimţirii. Un sălăjean a condus beat şi fără să deţină permis de conducere

Nesimţirea nu are limite nici în Sălaj. În vârstă de 28 de ani, un bărbat din Românaşi a fost depistat conducând maşina sub influenţa băuturilor alcoolice. Şi asta nu este tot. Bărbatul nu are nici permis de conducere. Tânărul s-a ales cu un dosar penal.

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Sânmihaiu Almaşului, împreună cu jandarm din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sălaj, au depistat, marţi, 5 iulie, în localitatea Românaşi, un tânăr de 28 de ani, din comună, care conducea autoturismul, deşi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu alcooltestul a evidenţiat o alcoolemie de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările pentru infracţiunea de conducere fără permis.

Fotografie cu caracter ilustrativ