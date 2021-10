Culmea inconștienței. Confirmată cu SARS-CoV-2, o sălăjeancă a ieșit la plimbare

O femeie de 43 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a ieșit din locuință deși fusese confirmată pozitiv cu SARS-CoV-2. Femeia a fost depistată în zona Spitalului Județean de Urgență din Zalău, unde se afla împreună cu fiica sa, o minoră de 13 ani.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, după ce o femeie, de 43 de ani, confirmată pozitiv cu SARS-CoV-2, a părăsit locuința, fiind depistată în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău. Femeia era însoțită de fiica ei, de 13 ani, care, de asemenea, nu ar fi trebuit să părăsească locuința, fiind contact al unei persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Persoana în cauză are domiciliul în comuna Românași, însă se afla în izolare în cartierul Ortelec, din Zalău, unde locuiește fără forme legale. Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj.