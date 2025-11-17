Criță la volan și fără permis, urmărit ca în filme de polițiști prin Someș-Guruslău

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din localitatea sălăjeană Someș-Guruslău, a fost reținut duminică pentru 24 de ore de polițiștii din Jibou, după ce ar fi urcat la volanul mașinii fără permis de conducere. Mai mult, acesta a refuzat vehement prelevarea probelor biologice, fiind depistat pozitiv în urma testării cu aparatul alcooltest.

În aceeași zi, în jurul miezului nopții, oamenii legii au observat în trafic un autoturism care se deplasa prin localitate. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă șoferul nu s-a conformat, deși legea îi impune acest lucru. Oamenii legii l-au urmărit în trafic până pe un teren, unde bărbatul, într-un final, s-a oprit.

El a fost identificat ca fiind bărbatul de 31 de ani, din Someș-Guruslău. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Condus la o unitate medicală, pentru prelevarea mostrelor biologice, acesta a refuzat procedura necesară stabilirii alcoolemiei.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.