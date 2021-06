Cramele Ulm organizează prima ediție a Sărbătorii Vinurilor Nordului

Cooperativa Agricolă Cramele Crișana organizează, în 11 iunie, prima ediție a Sărbătorii Vinurilor Nordului. Desfășurat la Pensiunea Kemsilvanum, în Camăr, Sălaj, evenimentul e dedicat cramelor de talie mică și mijlocie din regiunea Nord-Vest, regiunea viticolă Dealurile Crișanei, Maramureș și Centrul Transilvaniei.

Evenimentul va aduce împreună viticultori, vinificatori, somelieri, oenologi și pasionați de vin, cu scopul de a consolida colaborarea pentru accesul la piață și de a promova consumul cu responsabilitate a vinurilor de calitate din România.

Fiecare cramă participantă la eveniment poate trimite cel mult șapte tipuri de vinuri. Juriul, format din somelieri, vinificatori, promotori de vinuri, reprezentanți ai magazinelor de profil și experți din domeniul vitivinicol va juriza, începând cu ora 10.00 pe baza principiului ‘Blinded wine tasting’. În plus față de cateogoriile generale se vor premia și ‘cel mai bun tânăr vinificator’, ‘cel mai bun vin de la o cramă tânără’.

Premierea are loc în a doua parte a zilei, cu începere de la ora 14.00. Publicul larg poate participa la acest segment al evenimentului. Cooperativa Agricolă Cramele Crișana funcționează sub brandul Cramele Ulm ce reunește cinci viticultori din zona Crișana: Fort Silvan, Domeniile Agoston, Blaga, Szekrenyes și Nagy.

Însumate, cele cinci podgorii au o suprafață totală de peste 70 hectare. Asocierea celor cinci producători a făcut posibil accesul la resurse și tehnologie modernă, oferind forță vinurilor, recunoscute local și internațional.

‘Cramele Ulm s-a născut din încrederea noastră în asociere și colaborare. Ne-am dorit să transmitem și altor viticultori români această convingere, pentru că știm că strategia ‘împreună’ e cea mai utilă pentru creșterea competitivității vinurilor noastre și a consumului de vinuri românești de calitate. În plus, succesul cramelor noastre va avea efecte benefice în întreaga comunitate’, a spus Szoboszlai Attila, Președinte al Cooperativei Agricole Cramele Ulm.

www.crameleulm.ro

