Corbu își lansează cartea la Zalău: Dezleganie ’23. Jurnal de călătorie în sunete și imagini

Intitulat „Dezleganie ’23. Jurnal de călătorie în sunete și imagini”, volumul II scris de Sergiu Boldor, artist cunoscut sub numele de CORBU, va fi lansat în această săptămână la Zalău. Evenimentul va avea loc miercuri, 26 aprilie, ora 17, la Biblioteca Judeţeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj.

Volumul a apărut la Editura Ordo Ab Chaos din Zalău, iar lansarea face parte din activitățile culturale dedicate evenimentelor din cadrul programului Săptămâna Bibliotecii (24-28 aprilie 2023). Vor vorbi despre volum: Radu Călin Hîrza, Daniel Stejerean și Luiza Matilda Mitu. Gazda evenimentului este Mariana Marian, managerul Bibliotecii Judeţene. Evenimentul va fi însoțit sonor de fragmente din spectacolul „Dezleganie (Ritualul)”, susținut de artistul sălăjean Sergiu Corbu Boldor. Sergiu CORBU Boldor a absolvit Universitatea de Muzică din Oradea cu specializările Pedagogie muzicală și Interpretare vioară. Pe lângă vioară Sergiu CORBU Boldor a studiat ca instrumente secundare: chitara, chitara electrică, chitara bass, percuții, mandolină, fluier, caval, drâmbă. Sergiu CORBU Boldor are o experiență de peste 15 ani pe scenele mari ale industriei muzicale. A urcat pe scenele naționale și internaționale, performând la vioară, împreună și alături de nume ca: Phoenix, Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Semnal M, Taxi, Hara, farfarello, Haggard, Guano Apes etc. A fost membru fondator la trupa Azepam din Oradea și violonist la trupa Popa Șapcă din Timișoara. A inițiat și coordonat propriile proiecte muzicale ca: AD HOC, 2 fire 2 paie, Intensitate Epic Sonoră. Artistul are experiența educației transdisciplinare în lucrul cu tinerii: a fost lider în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României și profesor de muzică la grădinițe și școli din București. În prezent colaborează ca violonist cu trupa Hara și corul All’s Choir, muzicieni din Opera Națională Română și Filarmonica George Enescu București. Din 2017 este inițiatorul și coordonatorul Proiectului Muzical CORBU. În 2021 Sergiu Corbu Boldor, alături de Liviu Farcaș și Victor Mihai au realizat live coloana sonoră a celor 25 de ore și 30 de minute de spectacol din cadrul proiectului manifest „Hektomeron” al Teatrului Național „Marin Sorescu”. În 2022 a realizat concertul-spectacol „Din Furtună”, în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul „Marin Sorescu” din Craiova. Mai multe detalii despre activitatea artistului puteți afla pe http://panacorbului.ro/.