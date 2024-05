Cât stă copilul tău cu ochii în telefon?

Nu este o noutate faptul că, în zilele noastre, întreaga lume are acces la internet, la tehnologie, la fel și fel de dispozitive inteligente. De când tehnologia a avansat în ultimii ani, oamenii, dar în special copiii, au devenit adepți ai acestor aparate. Te captează, te ademenește într-o lume digitală din care îți este greu să mai ieși. De aceea, Ministerul Educației vine cu o propunere în ajutorul copiiilor, a părinților dar și a educatorilor în care sugerează o atenție constantă în ceea ce privește accesarea tehnologiei de către copii și mai ales de către copiii sub doi ani. Astfel, Ministerul Educației recomandă o întrerupere defivinită a aparatelor digitale, adică a tabletelor, a telefoanelor pentru copiii până în doi ani, singura excepție fiind momentele în care copiii vorbesc cu cei dragi sau cu bunicii lor, îndemn susținut în proiectul de ordin privind aprobarea „Reperelor fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”. Documentul conține cinci capitole fundamentale despre dezvoltarea copilului pe mai multe planuri: socio-emoțional, dezvoltarea limbajului, dezvoltarea fizică a sănătății și igienei personale, capacitatea de ascultare și înțelegere, și dezvoltarea cognitică și cunoașterea lumii. Ordinul de ministru va intra in vigoare din toamnă, începând cu anul școlar 2024-2025, proiectul fiind pus în dezbatere publică. Copiii mai mici de 18-24 de luni, după recomandările Ministerului Educației, nu trebuie să acceseze sau să aibe acces la tehnologie, implicit la jocuri. Pentru copiii între doi și cinci ani se recomandă o oră sau mai puțin de expunere la telefoane sau tablete, însă numai în prezența părintelui sau a educatorului pentru a se discuta cele vizionate de copil. În introducerea documentului se găsesc tot felul de sfaturi pentru părinți și educatori precum: „Nu este de ajuns doar să îngrijim copilul, cum nu este de ajuns doar să-l hrănim sau să-l învățăm lucruri noi. Copilul are nevoie simultan și de hrană sănătoasă, și de îngrijire atentă, și de atenție și căldură, și de stimulare, și de încredere, și de răbdare, și de un mediu prielnic în care să se dezvolte, fiecare la timpul potrivit. Lipsa vreuneia dintre aceste condiții, în această perioadă de viață, poate avea consecințe pe termen lung”. Fiecare subcapitol cuprinde repere pe intervale de vârstă și practici în favoarea și creșterea copilului, ce fel de abilități ar trebui să dobândească copilul de la naștere până la 18 luni. Totodată, sunt prezente și exemplificate tot felul de activități pentru fiecare reper.

