De ce nu se fac reforme în perioade de criză

Reformele nu se fac în perioade de criză, că este criză economică sau criză doar bugetară, așa cum susțin mulți specialiști, nu este recomandabil ca acestea să se facă atunci când reformele programate a se realiza întâmpină opoziția cetățenilor. Nu, pentru că, de fapt, reformele făcute în criză, indiferent de natura acestora, înseamnă tăieri de cheltuieli, creșteri de impozite și taxe, iar efectul acestui mix este adesea imprevizibil. De regulă, pentru a avea succes, reformele trebuie făcute în perioade de creștere economică, atunci când există spațiu bugetar și fiscal, astfel încât cetățenii să nu sufere, mai ales cei cu venituri mici, iar persoanele vulnerabile să poată fi protejate. Având în vedere aceste reguli, puteam să evităm măsurile din celebrele pachete ale guvernului Bolojan? Puteam să nu creștem impozite și taxe, puteam să mergem mai departe cu cheltuielile statului așa cum sunt în prezent, iar pe de altă parte să facem reformele necesare, cum ar fi, de exemplu, reforma administrativă? Da, puteam, dar nu acum, ci acum câțiva ani, când aveam creștere economică, dar nu am făcut-o, iar acum suntem obligați de aritmetică și de condițiile de împrumut să o facem.

Din păcate, acum aceste reforme sunt mult mai dureroase, iar dacă mai amânăm vor fi și mai dureroase. Dacă suntem de acord că nu se mai putea continua cu cheltuielile inutile, neeficiente, uneori de-a dreptul scandaloase, vezi indemnizații de mii de euro pentru una bucată ședință de consiliu de administrație pe lună la companii de stat sau majoritare de stat sau venituri, nu salarii, de mii de euro la tot felul de agenții și instituții inutile ale statului, problema care se pune, și pe care bat monedă foarte mulți contestatari ai guvernului Bolojan, este dacă ordinea pachetelor, câte or fi, este cea corectă, pentru că se știe, guvernul a început cu creșterea de impozite și taxe. Da, deși nu-mi place nici mie, din punct de vedere al nevoii urgente de a reduce deficitul bugetar și pentru a demonstra în fața creditorilor internaționali că suntem deciși să facem reformă, pentru a demonstra investitorilor români și străini că România este o țară recomandată investițiilor, iar în acest sens ratingul dat de agențiile de rating este cel care susține credibilitatea țării, ordinea în care s-a acționat este cea corectă, iar evenimentele care au urmat, respectiv adoptarea pachetului 2, de fapt tentativa de adoptare, ne demonstrează acest lucru. Astfel, după cum putem vedea, opoziția celor care nu doresc să renunțe la privilegiile pe care le au de ani de zile este feroce, ca atare adoptarea pachetului 2 s-a prelungit pentru jumătatea lui august, ori, așa cum spuneam, semnalele pe care trebuia să le transmitem mediului intern și extern ne ard acum.

Din păcate, atunci când faci reforme sub presiune, se pot face greșeli, poate că nu sunt analizate suficient toate consecințele care pot interveni. Iar acum, cetățenii sunt supuși unor fenomene care le vor afecta grav nivelul de trai, deoarece pe lângă faptul că cresc prețurile din cauza majorării de TVA , accize, dar sunt eliminate și subvențiile la energie electrică și gaze, ceea ce va duce la creșteri de prețuri, precum și la o inflație-record în U.E. Bine, oricum suntem campioni la inflație, dar ne vom detașa și mai tare față de celelalte țări ale U.E. Peste toate acestea, economia este foarte posibil să se contracte, cel puțin în termeni cantitativi, pentru că valoric, datorită inflației, este posibil să nu scadă, dar și așa creșterea va fi infimă. Or, dacă economia stagnează, bugetul fiind construit pe o creștere economică de 2,5%, este clar că nu vom realiza partea de venituri la TVA, impozit pe profit, impozite pe venit etc., rezultând o presiune foarte mare pe deficit, mai ales că partea de cheltuieli, după cum se vede, este greu de reformat. Ca atare, guvernul Bolojan era cu spatele la zid, de aceea era necesară ordinea pe care a ales-o la adoptarea pachetelor de reformă. Oricum, reformarea statului român ajuns în al treisprezecelea ceas, cu dureri mai mari sau mai mici, trebuie făcută. Culmea este că cei care se opun cel mai mult sunt tocmai cei care ar putea trece cel mai ușor peste aceste reforme, ceea ce spune multe despre noi ca oameni!

Alexandru Tamba

